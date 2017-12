Świeć się Energią - zagłosuj na swoje miasto i pomóż

Rusza 9. edycja plebiscytu „Świeć się z Energą”! Polacy zdecydują, gdzie trafi energooszczędna pomoc

Które miasto w Polsce jest najpiękniej oświetlone na święta? Dowiemy się tego wkrótce dzięki organizowanej już po raz 9. ogólnopolskiej akcji „Świeć się z Energą”. Istotą zabawy, obok świątecznej rywalizacji miast z całego kraju, jest pomoc osobom potrzebującym. Laureatów wyłoni internetowy plebiscyt, którego inicjatorem i głównym sponsorem jest Grupa Energa.

Na 16 zwycięskich miejscowości czeka energooszczędny sprzęt AGD o wartości aż 200.000 zł. Ufundowane przez Grupę Energa lodówki, inne praktyczne i nowoczesne sprzęty trafią do wybranych rodzin, domów dziecka oraz osób starszych. O tym, które miasta wygrają plebiscyt w etapie regionalnym i kto zdobędzie w finale tytuł „Świetlnej Stolicy Polski”, zdecydują internauci głosujący poprzez stronę SwiecSie.pl.

Plebiscyt miast „Świeć się z Energą” zrodził się z inicjatywy pomorskiej spółki energetycznej, która już od 9 lat w okresie świątecznym zachęca Polaków do wybrania najpiękniej oświetlonych miejsc w kraju oraz przekazania uśmiechu i radości potrzebującym. Dobroczynnej akcji co roku towarzyszy zacięta rywalizacja pomiędzy miastami i regionami. Poprzednią edycję wygrał Zamość, a wśród laureatów zabawy są m.in. Rzeszów, Bielsko-Biała, Pelplin i Szczecin.

Miasta i zdjęcia oficjalnie można zgłaszać do konkursów od 6 grudnia. Pierwszy etap głosowania w plebiscycie miast rozpoczyna się 13 grudnia i potrwa do 2 stycznia. 16 zwycięzców regionalnych zakwalifikuje się do drugiego etapu, który ruszy 8 stycznia i zakończy się 15 stycznia wyłonieniem „Świetlnej Stolicy Polski”. W każdym etapie akcji głosować będzie można codziennie.

Które miasta tym roku świecą najpiękniej w Polsce i do kogo trafi dobroczynna pomoc?

Grupa Energa już po raz dziewiąty postanowiła zorganizować ogólnopolski plebiscyt na najpiękniej świątecznie oświetlone miasto, czyli „Świeć się z Energą”. Celem, jaki przed sobą stawiamy, jest uhonorowanie najładniejszych miejsc w kraju i dobroczynna pomoc - mówi Anna Ziobroń, dyrektor marketingu i komunikacji Energa SA. Chcemy zaktywizować społeczności lokalne i zachęcić Polaków do zaprezentowania swojego patriotyzmu – przywiązania do własnego miasta i regionu. Tworzymy w ten sposób małe ojczyzny – miejsca, gdzie rodzą się wspaniałe wartości, gdzie poznajemy prawdziwy wymiar i znaczenie słowa Polska, a dodatkowo pomagamy osobom najbardziej potrzebującym – dodaje.

Plebiscyt to nie tylko wspaniała zabawa i rywalizacja o miano najpiękniej przystrojonego świątecznie miejsca w kraju. To również doroczna akcja charytatywna. Każde miasto, które zdobędzie w swoim województwie najwięcej głosów może liczyć nie tylko na prestiż, ale także na wsparcie dla najbardziej potrzebujących mieszkańców. Energooszczędny sprzęt AGD o wartości 10.000 zł to nagroda dla każdego z 16 laureatów I etapu. Na zwycięzcę plebiscytu czeka tytuł „Świetlnej Stolicy Polski” oraz ufundowana przez Grupę Energa nagroda główna - urządzenia AGD o wartości 40.000 zł. W poprzedniej edycji do wszystkich zwycięskich miast trafiło ponad 160 nagród, zaś najbardziej potrzebujący mieszkańcy Zamościa – ubiegłorocznej świetlnej stolicy, mogli cieszyć się ponad 40 sztukami nowoczesnego sprzętu AGD. Od początku akcji „Świeć się z Energą” dobroczynna pomoc trafiła już do podopiecznych ponad 170 placówek w całej Polsce, m.in. domów dziecka, rodzin w potrzebie, stowarzyszeń i ośrodków pomocy społecznej. Uchwyć w kadrze klimat Świąt Bożego Narodzenia i wygraj fotograficzny konkurs! „Świeć się z Energą” to także indywidualny konkurs fotograficzny z atrakcyjnymi nagrodami. Szansę na ich zdobycie mają osoby, które prześlą swoje świąteczne i pełne światła zdjęcia za pośrednictwem SwiecSie.pl. Prace muszą nawiązywać do jednej z kategorii: Moje Miasto, Mój Dom, Moi Bliscy, Moja Iluminacja i Moja Ulubiona Szopka. Zwycięzców konkursu wyłoni jury pod przewodnictwem Lidii Popiel. Swoich laureatów wskażą także internauci. W głosowaniu, które potrwa od 13 grudnia do 15 stycznia, w każdym z województw wybiorą po trzy najlepsze zdjęcia. Miłośnicy mediów społecznościowych i fotografii mobilnej także będą mogli rywalizować – każdy, kto na Facebooku lub Instagramie oznaczy świąteczne zdjęcia hashtagiem #SwiecSie, będzie miał szanse na kolejne nagrody.

Szczegóły dostępne są na stronie www.SwiecSie.pl oraz www.facebook.com/SwiecSie i na www.instagram.com/Swiec_Sie.

Współorganizatorami i partnerami 9. edycji akcji „Świeć się z Energą” są: Grupa Energa, Grupa ZPR Media, spółka Energa Oświetlenie oraz oficjalny sklep akcji – sklep.energa.pl

Inicjatorem akcji „Świeć się z Energą” jest Energa SA, spółka zarządzająca jedną z czterech największych grup energetycznych w Polsce, z wiodącą pozycją na polskim rynku pod względem udziału energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych w produkcji własnej. Podstawowa działalność Grupy Energa obejmuje dystrybucję, wytwarzanie oraz obrót energią elektryczną. Energa dostarcza i sprzedaje prąd ponad 3 mln klientów, zarówno gospodarstwom domowym, jak i przedsiębiorcom.

Grupa Energa jest trzecim największym zintegrowanym operatorem systemu dystrybucyjnego (OSD) w Polsce pod względem wolumenu dostarczanej energii. Sieć dystrybucyjna składa się z linii energetycznych o łącznej długości 185 tys. km i obejmuje swoim zasięgiem obszar blisko 75 tys. km2, co stanowi ok. 24 proc. powierzchni kraju.

