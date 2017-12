ARiMR: Pożyczka dla rolników do 1 mln zł

Producenci świń z terenów objętych afrykańskim pomorem świń (ASF) mogą ubiegać się o nieoprocentowaną pożyczkę na spłatę zobowiązań cywilnoprawnych. Rolnik może pożyczyć maksymalnie 1 mln zł. Wnioski przyjmują biura powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

O pożyczkę może starać się rolnik - producent świń, którego gospodarstwo znajduje się w strefie z ograniczeniami (II lub III) w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń.

Pożyczka przeznaczona jest na sfinansowanie nieuregulowanych zobowiązań cywilnoprawnych, które zostały podjęte w związku z prowadzeniem przez producenta świń działalności rolniczej na ww. obszarach. Do kwoty zobowiązań cywilnoprawnych nie wlicza się odsetek. Ponadto, przeznaczenie pożyczki nie obejmuje zobowiązań cywilnoprawnych na rzecz budżetu środków europejskich -poinformowała ARiMR.

Rolnik może pożyczyć od 50 tys. zł do 1 mln zł na siedzibę stada, zależnie od liczby utrzymywanych świń średniorocznie w 2016 r. w danym stadzie. Pożyczkę można zaciągnąć na okres do 10 lat. Agencja nie pobiera żadnych opłat z tytułu udzielenia pożyczki. Do kwoty nieuregulowanych zobowiązań cywilnoprawnych producentów świń nie będą wliczane odsetki.

Pomoc ma charakter pomocy de minimis w rolnictwie.

Ze względu na zbliżający się koniec roku, Agencja prosi o zwrócenie uwagi, aby składany wniosek o pożyczkę był kompletny, a w razie złożenia wniosku niekompletnego prosi o jego uzupełnienie w jak najszybszym terminie. Złożenie kompletnego wniosku jest warunkiem jego rozpatrzenia, a w konsekwencji zawarcia umowy i wypłaty pożyczki jeszcze w bieżącym roku. Wniosek o pożyczkę należy złożyć w biurze powiatowym ARiMR.

PAP, mw