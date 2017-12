Atutem Morawieckiego jest m.in. obycie biznesowe

Kandydatura Morawieckiego nie jest zła, ma obycie zarówno międzynarodowe jak i biznesowe i to są na pewno jego atuty - powiedział PAP prezes Krajowej Izby Gospodarczej Andrzej Arendarski

Szef KIG odniósł się do czwartkowej decyzji Komitetu Politycznego PiS, który przyjął rezygnację premier Beaty Szydło z funkcji. Jednocześnie Komitet wysunął na stanowisko premiera kandydaturę Mateusza Morawieckiego.

W mojej opinii premierem powinien zostać lider partii rządzącej Jarosław Kaczyński, bo to przecież on podejmuje wszystkie najważniejsze decyzje. Ale kandydatura Mateusza Morawieckiego nie jest zła - przede wszystkim dlatego, że ma on obycie międzynarodowe, potrafi poruszać się w środowisku biznesowym. To atuty, które mogą pomóc w zmianie polskiego wizerunku za granicą, szczególnie w Unii Europejskiej - powiedział Arendarski.