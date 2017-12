Czas na połączenie Europy

Przygotowujemy mocne argumenty za kontynuacją instrumentu CEF - Connecting Europe Facility („Łącząc Europę”), mam nadzieję na CEF2 - mówi „Rzeczpospolitej” unijna komisarz ds. transportu Violeta Bulc.

Violeta Bulc ocenia, że CEF okazał się bardzo dobrze zaprojektowanym mechanizmem finansowania inwestycji transportowych. „Jest kilka ważnych elementów, które CEF ma, a które złożyły się na jego sukces. Pierwszy to ramy prawne. Wszystkie zasady są jasne i przewidywalne. Wiemy kiedy, jak i pod jakimi warunkami pieniądze będą przyznane na inwestycje transportowe” - podkreśla komisarz UE.

Po drugie, bardzo ważnym elementem jest reguła use it or lose it (użyj albo strać), która bardzo zmotywowała do przygotowania projektów. Swoją rolę odegrała także presja czasu, bo kraje wiedziały, że muszą dokonać selekcji naprawdę dobrych projektów. Każde państwo chciało wykorzystać przyznaną mu kopertę narodową” - dodaje Bulc.

Unijna komisarz zwraca też uwagę na budżet CEF - największy, jaki kiedykolwiek przeznaczono na transport - 24,1 mld euro na okres 2014-2020, z czego - jak przypomina - ponad 93 proc. zostało już rozdysponowane.

Violeta Bulc ocenia przy tym, że Polska spisała się znakomicie jeśli chodzi o CEF, ponieważ wykorzystała całą swą kopertę narodową i sięgnęła już po środki początkowo zarezerwowane dla innych państw.

Odnosząc się do Via Carpartii (międzynarodowej trasy łączącej litewską Kłajpedę z greckimi Salonikami, która ma przebiegać przez Litwę, Polskę, Słowację, Węgry, Rumunię, Bułgarię i Grecję) komisarz uznała, że to „całkiem dojrzały projekt”. „Jednak musimy się zastanowić jak ze względu na (…) rozczłonkowanie korytarza uczynić z tego jedną wielką inwestycję i zapewnić jej pełne wsparcie finansowe oraz pełną operacyjność” - zaznacza.

Violeta Bulc mówi ponadto, że Komisja Europejska przygotowuje mocne argumenty za kontynuacją Connecting Europe Facility. „Mam nadzieję na CEF2” - deklaruje komisarz UE ds. transportu.

PAP/ as/