LOT poleci z Rzeszowa bezpośrednio do Newark

Polskie Linie Lotnicze LOT od przyszłego roku uruchomią dwa bezpośrednie połączenia z rzeszowskiego lotniska Jasionka do Tel Awiwu w Izraelu i Newark w Stanach Zjednoczonych - poinformowała spółka. Do Tel Awiwu LOT zacznie latać od 11 marca, a do USA od 29 kwietnia

Bezpośrednie, całoroczne rejsy między Rzeszowem, a Newark będą obsługiwane raz w tygodniu - Boeingami 787 Dreamliner.

Po dziesięciu latach przerwy możemy przywrócić pasażerom z Podkarpacia bezpośrednią łączność z Nowym Jorkiem i New Jersey, jednym z najważniejszych ośrodków Polonii amerykańskiej. Przez te dziesięć lat potencjał tego połączenia bardzo się rozwinął (…). Dzięki przemysłowi rozwijającemu się w Dolinie Lotniczej, liczba osób i towarów pomiędzy USA a Podkarpaciem znacząco wzrosła. Łącznie pomiędzy Rzeszowem a Nowym Jorkiem podróżuje rocznie ponad 32 tys. osób. To stwarza ogromną biznesową szansę, na której nie mogliśmy nie skorzystać - powiedział, cytowany w piątkowym komunikacie, prezes PLL LOT Rafał Milczarski.

Rejsy na trasie Rzeszów - Tel Awiw i Tel Awiw-Rzeszów będą realizowane Boeingami 737-800 NG i Boeingami 737 MAX 8.

Połączenie między Rzeszowem a Tel Awiwem to brakujące ogniwo w naszej siatce połączeń z regionów do Izraela. Liczymy, że dzięki niemu, wielu mieszkańców Podkarpacia wybierze izraelskie wybrzeże Morza Śródziemnego jako cel wiosennego czy letniego wypoczynku. Z drugiej strony mieszkańcy Izraela będą mogli bezpośrednio przylecieć do jednego z najważniejszych regionów w naszym kraju, jeśli chodzi o historię i kulturę narodu żydowskiego. Od momentu uruchomienia tego połączenia, LOT będzie oferował 21 rejsów tygodniowo między Polską a Izraelem - powiedział Milczarski.

Szef LOT wskazał na potencjał biznesowy w połączeniach między Polską i Izraelem. „W ciągu ostatnich 10 miesięcy br. LOT przewiózł na trasach między Polską a Izraelem 150 tys. pasażerów, czyli 2,5 raza więcej, niż w tym samym okresie 2016 r. Izrael stał się w tym roku dla turystów z Polski jednym z najpopularniejszych kierunków wakacyjnych w basenie Morza Śródziemnego, a Polska najchętniej odwiedzanym krajem w Europie przez mieszkańców Izraela” - podkreślił.

Oprócz Rzeszowa i Warszawy LOT od czerwca br. lata do Izraela także z Poznania, Wrocławia, Lublina i Gdańska. Z kolei z Warszawy przewoźnik zwiększył częstotliwość rejsów do tego miasta - z siedmiu do 13 tygodniowo. W sumie LOT wykonuje obecnie 19 połączeń tygodniowo między Polską a Izraelem.

Jak tłumaczy spółka, rozwój tych połączeń jest możliwy m.in. dzięki konsekwentnemu powiększaniu floty, w szczególności o najnowocześniejsze wąskokadłubowe samoloty świata Boeingi 737 MAX 8. LOT zamówił w sumie sześć takich maszyn, pierwszą odebrał na początku grudnia br.

LOT w tym roku prognozuje uzyskać ponad 280 mln zł na działalności podstawowej, czyli przewozie pasażerów. 2016 roku było to 184 mln zł. Linia zakłada, że w 2017 roku przewiezie 6,8 mln pasażerów. W ubiegłym roku z LOT-em podróżowało 5,4 mln pasażerów. Do 2020 r. spółka prognozuje przewozić ponad 10 mln pasażerów rocznie.

Według danych Urzędu Lotnictwa Cywilnego w pierwszym półroczu tego roku LOT przewiózł ponad 3 mln 688 tys. pasażerów, uzyskując 22,32 proc. udziału w rynku. Z danych spółki wynika, że od stycznia do września linia przewiozła ok. 5,5 mln podróżnych.

Od początku tego roku LOT ogłosił uruchomienie 22 tras, m.in. z Warszawy do: Los Angeles, Newark i Astany oraz z Krakowa do Chicago. W ubiegłym roku przewoźnik zaczął latać na 23 trasach, m.in. do Tokio i Seulu. W maju przyszłego roku LOT uruchomi rejsy z Warszawy do Singapuru oraz z Budapesztu do Nowego Jorku i Chicago. Wszystkie połączenia dalekiego zasięgu LOT wykonuje Boeingami 787 Dreamliner, najnowocześniejszymi szerokokadłubowymi samolotami świata.

Udziałowcami PLL LOT są: Skarb Państwa (99,856 proc. akcji) oraz TFS Silesia (0,144 proc. akcji).

SzSz (PAP)