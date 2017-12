Konstytucja Biznesu trafiła do komisji nadzwyczajnej

Pakiet pięciu projektów ustaw, które mają ułatwić prowadzenie działalności przez przedsiębiorców, tzw. Konstytucja Biznesu, Sejm skierował w piątek do komisji nadzwyczajnej ds. deregulacji

Konstytucja Biznesu to pakiet pięciu projektów ustaw dot. zmian w prawie gospodarczym. Została ogłoszona przed rokiem, podczas Kongresu 590 w Rzeszowie, przez wicepremiera Mateusza Morawieckiego.

Pierwsze czytanie pakietu pięciu projektów odbyło się w Sejmie w czwartek wieczorem. W wyniku piątkowych głosowań projekty trafią do komisji nadzwyczajnej ds. deregulacji, a komisja gospodarki i rozwoju ma tylko przedstawić swoją opinię w ich sprawie.

Na Konstytucję Biznesu składają się projekty: Prawa przedsiębiorców; ustawy o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców; ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy; ustawy o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium RP; ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej.

Projekty regulują ogólne zasady podejmowania, wykonywania i zakończenia działalności gospodarczej w Polsce, wzmacniając przy tym najważniejsze gwarancje wolności i praw przedsiębiorców” - informował podczas czwartkowej debaty wiceminister gospodarki Mariusz Haładyj. Podkreślił, że będzie to systemowa ustawa dla przedsiębiorców.

Najobszerniejszym z projektów składających się na Konstytucję jest projekt Prawa przedsiębiorców. Ma on zastąpić ustawę z 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Prawo to ma ustalać podstawowe zasady prawne odnoszące się do przedsiębiorców. Projekty wprowadzają szereg rozwiązań, takich jak - co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone; działalność nierejestrową; ulgę na start dla początkujących przedsiębiorców; objaśnienia prawne; powołanie Rzecznika MŚP. Przygotowana została osobna ustawa dla inwestorów zagranicznych.

SzSz(PAP)