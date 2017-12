Większość Polaków boi się, że roboty zabiorą im pracę

69 proc. Polaków pozytywnie postrzega roboty i sztuczną inteligencję; w skali Unii Europejskiej w ten sposób ocenia je 61 proc. respondentów - wynika z badania Kantar Public. Ponad 70 proc. badanych obawia się jednak, że rozwój nowych technologii zabierze im pracę

Ogólnoeuropejskie badanie Eurobarometr przeprowadziło Kantar Public na zlecenie Komisji Europejskiej.

Respondentów z krajów Unii Europejskiej zapytano m.in. o to, jak - ogólnie rzecz biorąc - postrzegają roboty i sztuczną inteligencję (AI). 9 proc. Polaków uznało, że postrzega je „bardzo pozytywnie”, zaś 60 proc. - „raczej pozytywnie”.

W skali całej UE 10 proc. Europejczyków ocenia roboty i sztuczną inteligencję „bardzo pozytywnie”, a 51 proc. „raczej pozytywnie”.

Przychylny stosunek do tych zjawisk przejawiają przede wszystkim osoby młode. 77 proc. respondentów z grupy wiekowej 15-24 oraz taki sam odsetek badanych z grupy wiekowej 25-39 deklaruje do nich pozytywne nastawianie. Jest to szczególnie widoczne w porównaniu z osobami powyżej 55 roku życia: w tej grupie wiekowej pozytywne nastawienie do robotów i AI deklaruje 57 proc. respondentów.

Aż 86 proc. Polaków zgadza się ze stwierdzeniem, że roboty i sztuczna inteligencja są dobrą rzeczą dla społeczeństwa, ponieważ pomagają ludziom w wykonywaniu pracy i codziennych czynności domowych. Pod tym samym stwierdzeniem podpisuje się - według badania - 68 proc. obywateli UE.

W przypadku innych stwierdzeń różnice pomiędzy opinią Polaków a wszystkich Europejczyków nie są już tak bardzo widoczne. 85 proc. obywateli Polski - w porównaniu do 84 proc. respondentów w skali całej UE - sądzi, że roboty są niezbędne, ponieważ można je wykorzystać do wykonywania prac zbyt ciężkich lub niebezpiecznych dla ludzi.

Równocześnie jednak 75 proc. Polaków i 74 proc. Europejczyków uważa, że wykorzystywanie robotów i AI sprawi, że więcej miejsc pracy będzie znikać, zamiast się tworzyć. Z bardziej radykalną wersją tego stwierdzenia - mówiącą, że roboty i sztuczna inteligencja zabierają ludziom pracę - zgadza 73 proc. Polaków i 72 proc. obywateli EU.

Ponad połowa (54 proc.) Polaków sądzi, że ich obecna praca mogłaby w przyszłości - całkowicie lub częściowo - być wykonywana przez robota lub z wykorzystaniem AI. W skali UE takiego samego zdania jest łącznie 44 proc. Europejczyków.

Badanie przeprowadzono między 18 a 27 marca 2017 r. Uczestniczyło w nim 27 901 mieszkańców 28 krajów członkowskich UE w wieku 15 lat lub więcej. Badanie zostało przeprowadzone techniką wywiadów telefonicznych (CATI). O wynikach badania w raporcie „Postawy Polaków wobec robotów i sztucznej inteligencji. Grudzień 2017” poinformował Kantar Public (dawniej Zespół Badań Społecznych TNS Polska).

