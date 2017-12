6,75 mln zł od ARP na lasery

Instrumenty wsparcia innowacji ARP cieszą się coraz większym zainteresowaniem. Tym razem z możliwości finansowania skorzystała firma LaserTec. Spółka zajmuje się opracowywaniem i wdrażaniem do przemysłu technologii laserowego spawania, hartowania, deponowania i cięcia. Środki w wysokości 6,75 mln zostaną przeznaczone na zwiększenie skali działalności, pozwolą również rozwinąć współpracę z nowymi kontrahentami

Firma LaserTec sp. z o.o. działa na rynku od prawie 20 lat. Początkowo jej jedynym obszarem działalności była obróbka metali, obecnie to głównie technologie laserowe. Spółka planuje dalszy rozwój i uruchomienie nowych usług opartych o laserowe spawanie, hartowanie i cięcie 3D. Zakup nowoczesnego lasera pozwoli zrealizować ten cel i rozszerzyć ofertę usług o wytwarzanie elementów w technologii Additive Manufacturing (kształtowanie materiałów w przestrzeni 3D). Additive Manufacturing to innowacyjna technologia umożliwiająca wytwarzanie i obróbkę materiałów w przestrzeni 3D. Proces polega na przekształcaniu modelu 3D w obiekt rzeczywisty poprzez łączenie ze sobą kolejnych warstw materiału. Środki pozyskane z ARP zasilą także kapitał obrotowy i pomogą w bieżącej działalności.

Pożyczki na innowacje to odpowiedź na potrzeby polskich małych i średnich przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność innowacyjną lub planują ją rozpocząć. Takim firmom bardzo trudno jest zdobyć kapitał na rozwój ze względu na ryzyko, które jest wpisane w innowacje. Chcemy to zmienić - powiedział Michał Szaniawski, wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.- Dlatego nasze środki kierujemy do firm takich jak LaserTec. Wiemy, że dzięki nim spółka w pełni wykorzysta swoje możliwości, a jej pozycja na rynku się umocni - dodał.

Pożyczki stanowią jeden z istotnych elementów działalności Agencji Rozwoju Przemysłu. Spółka kieruje ofertę głównie do średnich i dużych przedsiębiorstw, szukających finansowania rozwoju i inwestycji. Nowym produktem są pożyczki na innowacje kierowane również do małych i mikro firm. Przedsiębiorstwa korzystające z usług finansowych ARP mogą liczyć na wsparcie od kilku do kilkudziesięciu milionów złotych. ARP stosuje proste i przejrzyste zasady przy ubieganiu się o finansowanie. Brak jest ukrytych opłat, a każdy projekt rozpatrywany jest indywidualnie. Dodatkowo ARP pozwala łączyć pożyczki własne z finansowaniem bankowym, a zwrot pożyczki dopasowany jest do specyfiki realizowanego projektu. W ciągu ostatnich 6 lat ARP S.A. udzieliła pożyczek na łączną kwotę ponad 3,7 mld zł.

mw