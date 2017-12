Little Cuba na Suwalszczyźnie

Rozmowa z Dragosem Constantinescu, prezesem British American Tobacco Polska Trading

Wgospodarce.pl Jak w tej chwili kształtuje się rynek tytoniu w Polsce?

Dragos Constantinescu Polska jest pierwszym w Unii Europejskiej przetwórcą tytoniu oraz największym producentem gotowych wyrobów tytoniowych, do których zaliczane są papierosy i tytoń do palenia. Produkcja eksportowa stanowi istotny element bilansu handlowego Polski w segmencie rolno-spożywczym.

A jak dużo osób pracuje w Polsce w przemyśle tytoniowym?

Według danych Global Compact obecnie w Polsce w przemyśle tytoniowym zatrudnionych jest ponad 60 tysięcy osób, (plantatorzy oraz pracownicy zatrudnieni w produkcji i przetwórstwie), dostarczając tym samym sektorowi finansów publicznych dochody m.in. z tytułu akcyzy, VAT, CIT oraz PIT.

Skoro jesteśmy tytoniową potęgą, jak przekłada się to na odpowiednie wpływy do budżetu?

Rzeczywiście wpływy z podatków od sektora tytoniowego są znaczące. Co roku sektor zasila polski budżet kwotą ponad 23 mld złotych. Są to wpływy z akcyzy i VAT, które stanowią ok. 8% łącznych wpływów budżetowych Polski. Warto zauważyć, że jest to jeden z najwyższych wskaźników udziału w Europie.

Właśnie uruchomiliście nową część fabryki w Augustowie, dzięki której zwiększycie moce produkcyjne. To o ile wzrosną te moce i jaka jest przyczyna tej rozbudowy?

Oddanie nowej hali produkcyjnej do użytku jest zwieńczeniem realizowanego przez BAT w Augustowie planu inwestycyjnego o wartości 450 milionów złotych. Powierzchnia zakładu zwiększyła się o ponad 8 tys. mkw. a produkcja papierosów wzrośnie z 36 do 50 mld sztuk rocznie. Już dziś można powiedzieć, że fabryka jest numerem 1. pod względem kompleksowości wśród wszystkich fabryk British American Tobacco na świecie, a druga pod względem wolumenu produkcji. Dla British American Tobacco fabryka w Augustowie jest inwestycją strategiczną. To tutaj od lat konsekwentnie przenoszone są moce produkcyjne z innych zakładów w Europie: z Belgii (2004), Wielkiej Brytanii (2006) i Niemiec (2016).

A jak fabryka wpłynęła na rozwój regionu?

Tworzymy nowe miejsca pracy, zwiększamy produkcję, aktywizujemy lokalne społeczności. Tak jest od 25 lat, kiedy nasza firma pojawiła się w Polsce. I tak nadal będzie, gdyż mamy w planach dalsze zwiększanie mocy produkcyjnych. Dzięki zrealizowanej obecnie inwestycji zatrudnienie w fabryce wzrosło już do 1700 pracowników i w dalszym ciągu będzie zwiększane. Trzeba przypomnieć, że BAT inwestuje w Augustowie od 1992 r. Dotychczasowa suma nakładów firmy to ponad 2,5 mld złotych. Planowane są dalsze inwestycje w unowocześnianie fabryki. Podsumowując, koncentracja inwestycji BAT w Augustowie jest szansą dla rozwoju społeczno-gospodarczego całego regionu.

A jakie są wyzwania dla waszej branży i dalszych inwestycji? Czy coś może im zagrozić?

Warto podkreślić, że na politykę inwestycyjną firmy wpływa przewidywalność i stabilność otoczenia prawnego i finansowego. Ważnym problemem polskiego rynku tytoniowego, pozostaje szara strefa, szacowana na około 23% całkowitej konsumpcji wyrobów tytoniowych w Polsce.

Wielkość szarej strefy jest bezpośrednio związana z polityką akcyzową. Największy wzrost szarej strefy nastąpił w latach 2011-2014, kiedy to szybkie i wysokie podwyżki akcyzy, wypchnęły do niej konsumentów, szczególnie tych mniej zamożnych. Obecnie, intensywne działania rządu zmierzające do zmniejszenia skali nielegalnego obrotu, połączone z brakiem podwyżek akcyzy w 2016 i 2017 roku, ustabilizowały legalny rynek, a wpływy budżetowe z akcyzy tytoniowej, po trzech latach spadków, wróciły na ścieżkę wzrostu. Pozytywnie odbieramy wprowadzanie kolejnych działań uszczelniających system podatkowy na rynku tytoniowym, których skutki zobaczymy już w 2018 roku

Czy zataczająca coraz szersze kręgi moda na niepalenie przekłada się na obroty koncernów tytoniowych, w tym także BAT?

Patrząc globalnie to zależy od rynku. Trzonem naszej działalności pozostaje tytoń i wyroby tytoniowe choć na różnych rynkach komercjalizujemy także produkty o potencjalnie niższej szkodliwości, papierosy elektroniczne i urządzenia do podgrzewania tytoniu. Wracając do Polski, w 2015 roku grupa BAT zainwestowała w Chic, polską firmę lidera rynku papierosów elektronicznych. Grupa Chic posiada ponad 700 specjalistycznych punktów sprzedaży, akredytowane laboratorium kontroli jakości, Centrum Badań i Rozwoju eSmoking Institute, a także nowoczesny zakład produkujący płyny do papierosów elektronicznych zlokalizowany w Ostrzeszowie.

W Augustowie mamy dzisiaj hub produkcyjny i fabrykę, która pod względem kompleksowości stanowi numer 1 wśród wszystkich fabryk BAT na świecie. O tworzeniu hubu produkcyjnego na bazie polskiego Chica, myślimy też w przypadku e-papierosów.