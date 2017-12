Będzie boom w handlu UE z Japonią?

UE osiągnęła w piątek porozumienie w sprawie umowy o partnerstwie gospodarczym z Japonią. To sygnał dla świata, że opowiadamy się za wolnym handlem - podkreślili we wspólnym oświadczeniu premier Japonii Shinzo Abe i szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker

Zakończyliśmy dziś dyskusje o partnerstwie gospodarczym z Japonią. (…) To największe porozumienie handlowe, jakie kiedykolwiek wynegocjowaliśmy - powiedziała na konferencji prasowej w Brukseli unijna komisarz ds. handlu Cecilia Malmstroem.

Umowa dotyczy około 600 mln osób i blisko 30 proc. światowego PKB. Polityczne porozumienie w tej sprawie zostało ogłoszone wcześniej w tym roku, ale dopiero teraz negocjatorzy z obu stron ustalili wszystkie szczegóły i zakończyli prace nad prawnym zapisem tego układu.

Dla UE i państw unijnych umowa o partnerstwie gospodarczym z Japonią (EPA) oznacza zniesienie znacznej większości ceł płaconych przez europejskie przedsiębiorstwa, które łącznie sięgają 1 mld euro rocznie. Z otwarcia rynku UE i Japonii wynikają ogromne możliwości i wzmocnienie współpracy w wielu obszarach - podkreślała Malmstroem.

Zarówno strona unijna, jak i japońska wskazują, że zakończenie prac nad porozumieniem dwóch spośród największych gospodarek świata, to bardzo mocny sygnał poparcia dla wolnego handlu. UE stara się mocno go promować, od kiedy Stany Zjednoczone po przejęciu władzy przez prezydenta Donalda Trumpa odeszły od zawierania wielostronnych umów handlowych. Prace nad unijno-amerykańskim układem TTIP zostały zamrożone po zmianie administracji w Waszyngtonie.

Oprócz wielkiej wartości gospodarczej umowa ta ma również znaczenie strategiczne. Jest jasnym sygnałem dla świata, że UE i Japonia (…) dążą do tego, by światowa gospodarka opierała się na wolnych, otwartych i uczciwych rynkach z jasnymi i przejrzystymi zasadami - napisali we wspólnym oświadczeniu szef KE i premier Japonii.