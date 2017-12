Kalifornia zakaże samochodów spalinowych?

Kalifornia może być pierwszym stanem USA, po którym nie będzie można jeździć autem zasilanym klasyczną benzyną - władze chcą by do 2040 roku wszystkie auta na ulicach były elektryczne.

Plan bynajmniej nie jest szalony - już teraz spory procent kalifornijskich samochodów to tzw. hybrydy. Stan ten chce być pionierem we wdrażaniu rozwiązań z zakresu energetyki odnawialnej, jednak do tej pory nie mówiło się wprost o zakazie stosowania konkretnych technologii.

Phil Ting, reprezentant San Francisco we władzach stanu w swoim projekcie nowego prawa zapisał, iż tylko do 2040 roku będzie można rejestrować auta o silnikach spalinowych w stanie. Potem lokalne władze będą odrzucały wnioski o rejestrację tego typu aut. Ma to zmobilizować mieszkańców do tego by przesiedli się na samochody hybrydowe lub coraz szerzej wprowadzane samochody elektryczne. Oficjalna prezentacja projektu ma nastąpić w styczniu przyszłego roku.

Kalifornia należy do najbardziej zanieczyszczonych stanów USA mimo przychylności dla rozwiązań z zakresu energetyki odnawialnej. Infrastruktura stanu już od wielu lat jest przeciążona wskutek nadmiernej ilości samochodów, zaś w najbardziej dotkniętym tym problemem Los Angeles stężenie zanieczyszczeń powietrza jest rekordowe.

Zwycięstwo nowego prawa w Kalifornii mogłoby skutkować wprowadzeniem podobnych regulacji w USA.

Futurism/ as/