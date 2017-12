W Katowicach Mieszkanie Plus ruszy przed świętami

Jeszcze przed Świętami Bożego Narodzenia planowane jest wbicie pierwszej łopaty na budowie osiedla z ok. 500 mieszkaniami, tzw. Nowego Nikiszowca, przy ul. Górniczego Dorobku w Katowicach. Planowany termin oddania mieszkań najemcom to trzeci kwartał 2020 r.

Poinformowali o tym podczas piątkowego briefingu w Katowicach prezes Katowickiego Towarzystwo Budownictwa Społecznego (KTBS), które współprowadzi inwestycję, Janusz Olesiński, wiceprezydent Katowic Bogumił Sobula oraz dyrektor inwestycyjny BGK Nieruchomości Jarosław Kołodziejczyk.

Okazją było otwarcie wystawy prezentującej katowickie inwestycje w ramach programu Mieszkania dla Rozwoju, będącego częścią szeroko pojętego programu Mieszkanie Plus. Wystawę przygotowano jako element rozpoczynającego się w piątek weekendowego Jarmarku na Nikiszu, który co roku przyciąga na katowickie zabytkowe osiedle Nikiszowiec tłumy mieszkańców miasta i regionu.

Jak podkreślił wiceprezydent Katowic, koncepcja osiedla przy ul. Górniczego Dorobku łączy się z zabytkowym Nikiszowcem „w sposób emocjonalny i funkcjonalny”. Dyrektor inwestycyjny BGK zaznaczył, nowe osiedle będzie „dużym projektem architektonicznym”.

Realizacja na Nikiszowcu nawiązuje do starej dzielnicy miasta, też ma charakter zabudowy kwartałowej, o bardzo ciekawej architekturze wnętrza - zasygnalizował Kołodziejczyk.

Olesiński poinformował PAP, że przetarg na wykonawcę osiedla, prowadzony według formuły przygotowanej przez BGKN (niepodlegającej procedurze zamówień publicznych), zostanie zakończony 14 grudnia br. Tydzień później zaplanowano „pierwsze wbicie łopaty” - z ujawnieniem wybranego generalnego wykonawcy. Do 13 grudnia KTBS spodziewa się też prawomocnego pozwolenia na budowę.

Prezes KTBS zaznaczył, że pierwsze wbicie łopaty nie będzie jeszcze oznaczało zasadniczych prac. W okresie zimowym generalny wykonawca (lub wykonawcy) będzie jeszcze pracował z projektantem nad szczegółami wykonawczymi, a przed wiosną, czyli początkiem sezonu budowlanego, wykona wycinkę drzew, ogrodzenie terenu itp.

Budowa przy ul. Górniczego Dorobku powinna ruszyć w I kw. 2018 r.; planowany termin oddania mieszkań najemcom to III kw. 2020 r. Całe osiedle - projektowane przez pracownię 22Architekci ma mieścić 509 mieszkań o średnim metrażu 59,6 m kw. Powierzchnia terenu pod nowe osiedle to blisko 75 tys. m kw. Zaplanowano na nim 572 naziemne miejsca postojowe.

Jak zaznaczył Olesiński, 6-9 miesięcy później powinna rozpocząć się analogiczna procedura zmierzająca do budowy kolejnych ok. 500 mieszkań modelowych w ramach pilotażu programu Mieszkanie Plus na ok. 6-hektarowym terenie w katowickiej dzielnicy Szopienice. Podobnie, jak w Nikiszowcu, będzie ono realizowane na zasadzie spółki celowej KTBS i BGKN.

Przetarg na budowę osiedla przy ul. Korczaka powinien rozpocząć się w połowie 2018 r. Wybór wykonawcy ma nastąpić w III kw., a mieszkania mają być oddawane w II kw. 2021 r. Osiedle projektowane przez Kuryłowicz & Associates ma mieścić 500 mieszkań o średnim metrażu 58,4 m kw. Powierzchnia terenu to ponad 62 tys. m kw. Zaplanowano 326 podziemnych i 344 naziemne miejsca postojowe.

Olesiński przyznał, że choć procedura wyboru wykonawcy Nowego Nikiszowca jeszcze nie dobiegła końca, należy spodziewać się cen realizacji nieco wyższych niż pierwotnie szacowane 2 tys. zł za metr kw. za prace budowlane i parkingi. Wobec zmian na rynku budowlanym - w jego wstępnej ocenie - należy raczej spodziewać się wartości na poziomie 2,3-2,5 tys. zł netto za metr.

Kołodziejczyk akcentował w piątek, że już teraz BGKN dostaje bardzo dużo telefonów zainteresowanych nowymi mieszkaniami, także w Katowicach. Zapowiedział, że informacje dotyczące zasad przydzielania mieszkań będą udostępniane później.

Decydujący głos, kto takie mieszkanie otrzyma, będzie należał do władz miasta - zapowiedział. Nasza rola polega aktualnie na koordynowaniu i wspomaganiu procesu projektowania i uzyskiwania stosownych pozwoleń i uzgodnień. W trakcie realizacji inwestycji będziemy wspierać proces rekrutacji przyszłych lokatorów, a po jej zakończeniu również proces zasiedlenia mieszkań - wskazał prezes KTBS.

Według piątkowej informacji BGKN w ramach programu Mieszkania dla Rozwoju w przygotowaniu jest ponad 12 tys. mieszkań, z czego ponad 1,3 tys. jest już w budowie.

To inwestycje o łącznej wartości powyżej 2,5 mld zł, będące impulsem prorozwojowym dla polskiej gospodarki – zaznaczył koordynator rządowego programu.

Program Mieszkanie Plus został oficjalnie zainaugurowany w październiku 2016 r. w Katowicach, z udziałem m.in. wicepremiera Mateusza Morawieckiego, jako jeden z filarów Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Katowice są również pierwszym polskim miastem, w którym mają powstać osiedla mieszkaniowe w oparciu o projekty nagrodzone w ogólnopolskim konkursie na dom modelowy.

