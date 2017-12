Solaris sprzedał już 100 autobusów elektrycznych

Solaris Bus & Coach S.A realizuje kontrakt na dostawę łącznie 22 autobusów elektrycznych do Jaworzna. Tym samym przekroczył na liczniku już 100 autobusów tego typu i tym samym umocnił swoją pozycję lidera w tym segmencie na europejskim rynku. Wszystkie dostarczone elektryczne Urbino przejechały łącznie ponad 4 miliony kilometrów w 9 krajach Europy

Solaris Bus & Coach S.A. produkuje autobusy elektryczne od roku 2011. Dziś można spotkać je między innymi na drogach Warszawy, Ostrołęki, Krakowa, Inowrocławia i Jaworzna. Te ekologiczne pojazdy podpoznańskiego producenta trafiły również do wielu miast poza granicami Polski zasilając floty komunikacji miejskiej w: Austrii, Czechach, Finlandii, Hiszpanii, Niemczech, Szwecji, na Łotwie i Słowacji.

Do tej pory wszystkie elektrobusy pokonały łącznie już ponad 4 miliony kilometrów, obsługując trasy zróżnicowane pod względem ukształtowania terenu, obłożenia pasażerskiego oraz w diametralnie różnych warunkach klimatycznych – od skrajnie mroźnej Skandynawii po upalną Katalonię. Przez ten czas, autobusy bateryjne Solarisa wykazały się przede wszystkim wysoką jakością i równie wysokim stopniem sprawności technicznej.

autobus elektryczny to nowy Urbino 18 electric dostarczony właśnie do Jaworzna wraz z ostatnią częścią przetargu na 22 pojazdy bezemisyjne. Te przegubowe autobusy nowej generacji wyposażone zostały w centralny silnik trakcyjny Medcom o mocy 240 kW. Ładowanie pojazdów możliwe jest dzięki zainstalowanemu gniazdu typu plug-in ze stacjonarnej ładowarki zewnętrznej oraz pantografowemu systemowi umieszczonemu na dachu autobusu.

Wśród 100 dostarczonych do klientów autobusów elektrycznych ponad połowa to najnowsza generacja Solarisa Urbino 12 electric, która bardzo szybko zyskała uznanie rynku. Świadczy o tym nie tylko liczba rosnących zamówień na ten model, ale także fakt, że pojazd został wybrany najlepszym autobusem miejskim w Europie i otrzymał tytuł „Bus of The Year 2017”. Nagroda ta po raz pierwszy w historii konkursu została przyznana autobusowi bateryjnemu, pierwszy raz otrzymał ją także polski producent. Nowy Solaris Urbino 12 electric został nagrodzony również przez jedno z najpopularniejszych niemieckich czasopism branżowych „Busplaner” tytułem „Innowacja roku 2018”.

Kolejnym wyróżnieniem dla tego autobusu jak i całej firmy jest nagroda EBUS Award otrzymana za wieloletni wkład w rozwój bezemisyjnej komunikacji miejskiej, którą przyznało Niemieckie Zrzeszenie Przedsiębiorstw Transportu Publicznego.

Autobusy elektryczne są przede wszystkim niezwykle ciche oraz całkowicie bezemisyjne. Dzięki tym zaletom popyt na nie ciągle rośnie, a Solaris Bus & Coach S.A. pozyskuje kolejne zlecenia. Już dzisiaj firma realizuje produkcję kolejnych autobusów elektrycznych dla klientów z Belgii, Francji, Norwegii, Szwajcarii, Rumunii i Włoch.

