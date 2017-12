Frankowicze chcą spotkania z nowym premierem

Frankowicze napisali list otwarty do Morawieckiego

Grupujące frankowiczów stowarzyszenie Stop Bankowemu Bezprawiu napisało w piątek list otwarty do desygnowanego na premiera Mateusza Morawieckiego, prosząc o spotkanie z poszkodowanymi, uwikłanymi w kredyty walutowe

List podpisała Barbara Husiew, wiceprezes stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu (SBB). Napisała, że przyszły premier „posiada już wszystkie narzędzia, które mogą rozwiązać problem kredytów pseudowalutowych”.

Zaniechania w rozwiązaniu tego problemu doprowadziły do tego, iż w ciągu ostatnich lat „ubyło” ok. 150 tys. umów tych kredytów. Wiele z tych sytuacji oznacza rodzinne tragedie, ale także przekłada się na miliardowe straty polskiej gospodarki. Straty te są jednocześnie zyskiem w większości wyprowadzonym za granicę do zagranicznych właścicieli - czytamy w liście.