W "Der Spiegel" pogardliwie o premierze Polski, a sami rządu nie umieją stworzyć

Desygnowanie na premiera RP „kosmopolitycznego bankiera” Mateusza Morawieckiego nie oznacza zmiany polityki rządu w Warszawie - pisze Jan Puhl w komentarzu „Następny wasal Kaczyńskiego” opublikowanym w piątek w wydaniu internetowym tygodnika „Der Spiegel”

Wybiorą Mateusza Morawieckiego na premiera, chociaż właściwie go nie lubią. Ale tak to już jest w PiS, rządzącej w Polsce narodowo-konserwatywnej partii - gdy szef Jarosław Kaczyński tak powie, to tak się stanie - czytamy w największym niemieckim magazynie politycznym.