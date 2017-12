MIB: otwieramy Mieszkanie plus dla deweloperów

Konferencja, podsumowująca współpracę samorządów z Krajowym Zasobem Nieruchomości, ma zachęcić firmy budowlane do udziału w przyszłorocznych przetargach na 3,5 tys. mieszkań - powiedział wiceszef MIB Tomasz Żuchowski. Dodał, że budowy rozpoczną się w I połowie 2018 r.

Podczas konferencji 14 grudnia br. minister Żuchowski spotka się z przedstawicielami deweloperów, przedsiębiorców, architektów, inżynierów, producentów materiałów budowlanych i dostawców technologii.

Jak powiedział wiceminister, resort chce, aby samorządy miały możliwość dialogu z wykonawcami oraz by w przetargach, które ruszą w przyszłym roku, uczestniczyło jak najwięcej firm budowlanych.

Wybrane technologie mają umożliwić sprawną realizację inwestycji, a projekty i rozwiązania materiałowe mają być jak najlepszej jakości. To umożliwi uzyskanie odpowiedniej ceny i optymalnej jakości - stwierdził Żuchowski.

Organizowana przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa konferencja pt.: „Mieszkanie plus dziś i jutro” ma podsumować dotychczasową działalność Krajowego Zasobu Nieruchomości oraz pilotażu prowadzonego przez BGK Nieruchomości, a także omówić wyzwania i nakreślić dalsze cele realizacji programu Mieszkanie plus.

Do Warszawy zaproszono samorządy z całego Mazowsza oraz te, które podpisały listy intencyjne z Krajowym Zasobem Nieruchomości podczas ostatnich konferencji regionalnych dotyczących Mieszkania plus. W stolicy zaplanowano także podpisanie kolejnych listów intencyjnych.

Samorządy są zainteresowane współpracą przy realizacji programu Mieszkanie plus, jednak potrzebują rzetelnej wiedzy na temat jego założeń i celów. Byliśmy w każdym województwie i rozmawialiśmy z samorządami, z zaproszonymi przedsiębiorcami, z osobami, które są zainteresowane realizacją programu - podkreślił Żuchowski.

Jak tłumaczył wiceszef MIB, by skutecznie dotrzeć z informacją do każdego samorządu zostały wysłane pisma przewodnie o Mieszkaniu plus, zawierające podstawowe informacje o zasadach jego realizacji, celach i mechanizmach rynkowych, w ramach których projekty te mogą być realizowane.

Nie namawiamy na siłę, pokazujemy natomiast, jakie są instrumenty, na ile one są atrakcyjne dla strony samorządowej i dla przedsiębiorców. Pamiętajmy, że cel jest jeden - mieszkanie ma być dostępne dla każdego Polaka, zwłaszcza tego, którego nie stać na kredyt, czy też z wielu względów kredytu zaciągać nie chce. Natomiast chce godnie mieszkać, żyć, rozwijać się, mieć stabilizację - powiedział Żuchowski.

W opinii wiceszefa MIB problemem jest wciąż niewiedza przedstawicieli samorządów odnośnie zasad programu Mieszkanie plus.

Ta niewiedza jest dobrze artykułowana na spotkaniach. Przedstawiciele samorządów przyznają, że dotąd bazowali na przekazie medialnym, który jest niepełny, albo tendencyjny - tłumaczył Żuchowski.

Podkreślił, że Mieszkanie Plus to pełnowartościowe, pełnostandardowe mieszkanie, jakie nabywamy na tzw. rynku deweloperskim i co więcej, nie jest to mieszkanie komunalne, czy też socjalne”. Dodałe, że budując te mieszkania patrzymy na całe otoczenie, urbanistykę, dostępność szkoły, przedszkola, komunikacji.

Obecnie tempo rozpoczęcia prac zależy od samorządów, ich determinacji i sprawności działania. Tempo rozmów i działań narzuciliśmy dobre, trzymamy się ustalonych w harmonogramach terminów - podsumował Żuchowski.

Ustawa o KZN weszła w życie 11 września. Dzięki niej powstanie tzw. bank ziemi, który będzie gospodarował nieruchomościami Skarbu Państwa. Grunty, które wejdą do KZN, zostaną przeznaczone pod budowę mieszkań w ramach programu Mieszkanie plus. Maksymalny czynsz będzie ustalany na podstawie rozporządzenia wydawanego co roku przez Radę Ministrów.

Zakłada się, że pierwsze budynki w programie Mieszkanie plus na gruntach Skarbu Państwa powstaną w 2019 r. Od 11 września 2017 r. Krajowy Zasób Nieruchomości podpisał już 49 porozumień z samorządami.

Największą liczbę mieszkań przewiduje porozumienie z Legnicą (665), Kielcami (155), Kuźnią Raciborską (150), Przemyślem (150), Świnoujściem (130), Łomżą (115) i Zieloną Górą (100). Z miastem Łomża i kilkoma mniejszymi gminami uzgadniane są wstępne umowy spółki celowej.

W przygotowaniu są kolejne porozumienia z innymi samorządami. W sumie dzięki listom intencyjnym zawartym przez Krajowy Zasób Nieruchomości (KZN) z gminami może powstać 3,5 tys. mieszkań z programu Mieszkanie plus.

Dodatkowo KZN zawarł listy dotyczące uruchomienia inwestycji z programu Mieszkanie plus dotyczące 130 nieruchomości w 58 miastach wskazanych przez PKP oraz 208 nieruchomości Poczty Polskiej.

PAP, mw