Dzięki zmianie premiera ruszą inwestycje?

To że premier Morawiecki zna język biznesu, potrafi się nim posługiwać jest ogromnym atutem. Natomiast musi mieć odpowiednią wiadomość do przekazania - że Polska jest krajem bezpiecznym do inwestowania, jeśli mówimy o dużych inwestorach. A pierwszy krok ku temu, to poprawa relacji z instytucjami europejskimi - wskazał profesor Orłowski, rektor uczelni Vistula.