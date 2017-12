Czy skorzystamy na umowie Unia-Japonia?

Po podpisaniu umowy bez wątpienia zwiększy się skala japońskich inwestycji w Unii, w tym także w Polsce, a eksport do Japonii wzrośnie o ok. 10 proc., w szczególności w sektorze spożywczym - ocenił w komentarzu ekspert Konfederacji Lewiatan Maciej Jeleński

Unia Europejska osiągnęła w piątek porozumienie w sprawie umowy o partnerstwie gospodarczym z Japonią. To sygnał dla świata, że opowiadamy się za wolnym handlem - podkreślili we wspólnym oświadczeniu premier Japonii Shinzo Abe i szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker.

Umowa dotyczy około 600 mln osób i blisko 30 proc. światowego PKB. Dla UE i państw unijnych umowa o partnerstwie gospodarczym z Japonią (EPA) oznacza zniesienie znacznej większości ceł płaconych przez europejskie przedsiębiorstwa, które łącznie sięgają 1 mld euro rocznie.

Według Konfederacji Lewiatan, jest szansa, że zwiększy się skala japońskich inwestycji w Polsce i wzrośnie eksport polskich firm na tamtejszy rynek. Eksperci Konfederacji wskazali też, że umowa w znacznym stopniu zliberalizuje handel produktami spożywczymi dla Europejczyków, ale też otworzy rynek europejski dla japońskiego sektora motoryzacyjnego.

Jak ocenił Jeleński, po podpisaniu umowy bez wątpienia zwiększy się skala japońskich inwestycji w Unii, w tym także w Polsce, a eksport do Japonii wzrośnie o ok. 10 proc., w szczególności w sektorze spożywczym.

Umowa o wolnym handlu z Japonią to przedsięwzięcie o równie dużym potencjale, jak CETA. Za podpisaniem porozumienia przemawia nie tylko zgodność co do wartości, ale i standardów jakości pomiędzy oboma regionami, ale również komplementarność interesów. Umowa ta jest wyjątkowa, bo jej wyłącznym celem nie jest jedynie zwiększenie eksportu, ale też jasne poparcie wolnego handlu i sprzeciw wobec tendencji protekcjonistycznych - napisał w komentarzu Jeleński. - Miejmy nadzieję, że porozumienie z Japonią będzie odgrywać rolę +metra z Sevre+ dla wszystkich przyszłych umów liberalizujących handel - wskazał ekspert - dodał.