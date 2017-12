PKP PLK: Nowy rozkład od dzisiaj - bez problemów

Wdrożenie nowego rozkładu przebiega planowo, a na nową sieć kolejową do godziny 15.50 w niedzielę wyjechało już 2098 pociągów - poinformowały PKP Polskie Linie Kolejowe

PKP zapowiadały, że od 10 grudnia wejdzie w życie nowy rozkład jazdy kolei. Podkreślały wówczas, że podróżni będą mogli skorzystać z nowych przystanków Kraków Zabłocie i Kraków Podgórze na wybudowanej łącznicy w Krakowie oraz, że skróci się czas podróży koleją na niektórych trasach.

W niedzielę PKP poinformowały, że nowa sieć kolejowa jest już przejezdna, a wdrożenie nowego rozkładu jazdy przebiega planowo.

Nowa sieć kolejowa monitorowana jest przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A, a w Warszawie działa specjalny krajowy zespół, złożony z przedstawicieli przewoźników i PLK oraz zarządcy infrastruktury.

Cytowany w komunikacie wiceprezes PKP Polskie Linie Kolejowe Marek Olkiewicz podkreślił, że nie odnotowano istotnych problemów eksploatacyjnych. Cały czas działa też specjalny krajowy zespół PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. i przedstawicieli przewoźników, który monitoruje i koordynuje wprowadzenie nowego rozkładu. Śledzimy także prognozy pogody, a w dyspozycji, na wypadek awarii, pozostają zespoły techniczne i pociągi sieciowe - zaznaczył.

Od niedzieli podróżni mogą również korzystać z nowoczesnych przystanków Kraków Zabłocie i Kraków Podgórze.

Do godz. 15.30 po łącznicy nad Krakowem przejechało 30 pociągów pasażerskich. Do końca dnia zaplanowano jeszcze 14 składów. Obiekty są dostosowane do potrzeb wszystkich podróżnych, także tych o ograniczonej mobilności. Zadaszone perony są wyraźnie oznakowanie, mają ścieżki naprowadzające i tablice informacyjne dla osób niedowidzących. Łącznica pozwoliła na wyeliminowanie postojów na stacji Kraków Płaszów, związanych z koniecznością zmiany kierunku jazdy. Pociągi jadące do Skawiny skrócą czas przejazdu o 15 min - czytamy w komunikacie.