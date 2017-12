Przygotowania do świąt Bożego Narodzenie z każdym dniem nabierają rozpędu. Nie ma się co dziwić, ponieważ jest to najbardziej wyczekiwany przez nas okres, nie tylko ze względu na jego religijny charakter – radosny czas przyjścia na świat Zbawiciela – ale także z powodu jego prawdziwie polskiej, rodzinnej natury. Staramy się więc, by nie tylko najbliżsi poczuli magię tych świąt, ale także najbardziej potrzebujący. Kasa Stefczyka chętnie wspiera członków, którzy potrzebują pomocy w dobrym przygotowaniu się bo Bożego Narodzenia, stąd oferta Szlachetnej Pożyczki (RRSO: 12,20%).

Zorganizowanie świąt Bożego Narodzenia wymaga przede wszystkim dużego nakładu pracy, bo trzeba wysprzątać domostwo, przygotować wigilijną wieczerzę i tradycyjne potrawy czy wyszukać odpowiednie prezenty dla najbliższych. Jednak nie należy zapominać, że w okresie tym zwykle wydajemy znacznie więcej niż w każdym innym miesiącu. Możemy się spodziewać, że tegoroczne święta to dodatkowy wydatek sięgający nawet 1300 zł. Tyle deklarują bowiem przeciętne polskie rodziny – to jest więcej o 200 zł niż rok temu. Trudno się zatem dziwić, że wiele osób zastanawia się jak zdobyć na święta odpowiednią ilość pieniędzy. Bo jeżeli umycie okien, odkurzenie mieszkania czy przygotowanie świątecznego drzewka może wykonać każdy samodzielnie, to już zdobycie dodatkowego tysiąca złotych może być nie lada wyzwaniem. Jeżeli nie zabezpieczyliśmy się wcześniej, np. odkładając na tą okazję, to najlepszym rozwiązaniem jest pożyczka. Na szczęście nie traktujemy jej już jako zło konieczne, ale jako normalne wyjście z sytuacji, najprostsze wzmocnienie naszego domowego budżetu. Tym bardziej, że dzięki Szlachetnej Pożyczce w Kasie Stefczyka możemy otrzymać brakujące nam pieniądze, a także wesprzeć potrzebujących.

„Szlachetna Pożyczka” to nie tylko oferta, dzięki której można otrzymać środki na dowolny cel, ale akcja charytatywna. Polega ona na udzieleniu wsparcia przez Kasę Stefczyka wybranym organizacjom, poprzez przeznaczenie 50 zł w związku z każdą zaciągniętą pożyczką w ramach przeprowadzanej akcji.

Jak pomóc innym przy okazji pożyczki? Należy do 31 grudnia 2017 r. zawrzeć z Kasą Stefczyka umowę Szlachetnej Pożyczki oraz wskazać jedną z organizacji charytatywnych wymienionych w regulaminie tej akcji. Kasa Stefczyka przekaże im zebrane środki najpóźniej do 31 marca 2018 r.

Oprócz możliwości udzielenia pomocy „Szlachetna Pożyczka” ma również inne zalety. Decydując się na pożyczkę można liczyć na atrakcyjne raty wynoszące 99 zł miesięcznie oraz wygodny termin spłaty. Ponadto Kasa umożliwia ubieganie się o pożyczkę nawet bez konieczności przedstawienia zaświadczenia o zarobkach. Jest to duże udogodnienie w procesie ubiegania się o pożyczkę.

Atuty Szlachetnej Pożyczki:

otrzymane środki można przeznaczyć na dowolny cel , nie tylko związany z Bożym Narodzeniem

atrakcyjna rata;

możliwość ubiegania się o pożyczkę nawet bez zaświadczenia o zarobkach;

możliwość ustalenia dnia spłaty miesięcznej raty;

szybka decyzja kredytowa – wstępna informacja już w 15 minut;

Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące akcji „Szlachetna Pożyczka”, zapraszamy na stronę www.kasastefczyka.pl lub do placówek Kasy Stefczyka, gdzie znajduje się Regulamin akcji wraz z listą organizacji charytatywnych. Akcja trwa w dniach 2.10 – 31.12.2017 r.

Całkowita kwota kredytu Szlachetna Pożyczka wynosi 7007,00 zł. Zmienna roczna stopa oprocentowania dla całkowitej kwoty kredytu wraz z kredytowanym kosztem (prowizją 693,00 zł) wynosi 9,30%. Łączny koszt prowadzenia rachunku IKS w (całym) okresie kredytowania wynosi 0,00 zł. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania: 12,20%. Czas obowiązywania umowy – 120 miesięcy, 119 miesięcznych rat równych: 98,82 zł oraz ostatnia 120. rata: 98,33 zł. Całkowita kwota do zapłaty: 11 857,91 zł w tym odsetki: 4 157,91 zł. Informacje podano na podstawie reprezentatywnego przykładu z dnia 02.10.2017 r.

Decyzja kredytowa zależy od indywidualnej oceny zdolności kredytowej.