Uwaga na fałszywe profile LinkedIn: To cyberszpiegostwo

Chiny posługują się fałszywymi profilami na LinkedIn aby gromadzić dane o niemieckich politykach i wysokich urzędnikach. Chińskie służby wywiadowcze korzystają z LinkedIn, by dotrzeć do co najmniej 10 tys. Niemców - podał Urząd Ochrony Konstytucji (BfV).

„Jest to szeroko zakrojona próba infiltracji w poszczególnych parlamentach, ministerstwach i agencjach rządowych” - powiedział Hans-Georg Maassen, szef niemieckiego Urzędu Ochrony Konstytucji (BfV).

Poinformowano o wykryciu szeregu profili rzekomo wykorzystywanych w tym celu.

W przeszłości Chiny zaprzeczały podobnym oskarżeniom.

Urząd ujawnił 8 najaktywniejszych profili używanych do nawiązania kontaktów z niemieckimi użytkownikami LinkedIn.

Profile są tak zaprojektowane, aby wzbudzać zainteresowanie innych użytkowników i promować młodych chińskich profesjonalistów - którzy nie istnieją.

Chiński wywiad wykorzystuje tę metodę rekrutowania wysokich rangą polityków i urzędników jako informatorów - sądzą pracownicy Urzędu i proszą o kontakt osoby, które sądzą, że mogły stać się celem kontaktów z fałszywych kont.

W ubiegłym roku Urząd Ochrony Konstytucji poinformował, że wykryto „coraz bardziej agresywne cyberszpiegostwo”.

PAP/ as/