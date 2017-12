Pracownicy intensywnie poszukiwani

Barometr Ofert Pracy (BOP) - wskazujący na zmiany liczby publikowanych w internecie ofert pracy - wzrósł o 9,2 pkt m/m i wyniósł 261,3 pkt w listopadzie 2017 r. - poinformowało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych (BIEC). Autorzy raportu podkreślają, że w listopadzie obserwowana jest silna tendencja wzrostowa ofert pracy, natomiast część z ofert pracy dotyczy zatrudnienia za granicą - co trzecia z ogólnej liczby internetowych ofert.

Pracodawcy intensywnie poszukują nowych pracowników do obsługi bieżących zleceń. Znaczna część ogłoszeń o pracy publikowanych w Internecie dotyczy zatrudnienia za granicą, gdzie podobnie do Polski, koniunktura gospodarcza sprzyja rynkowi pracy. W rezultacie, część poszukujących pracy wybiera zatrudnienie za granicą. Potęguje to braki rąk do pracy w niektórych zawodach, w szczególności tych nie wymagających wyższego wykształcenia. W październiku, stopa bezrobocia po wyłączeniu fluktuacji o charakterze sezonowym kolejny miesiąc z rzędu spadła - czytamy w raporcie.