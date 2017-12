Tauron zdobywa fundusze na modernizację sieci

Tauron Dystrybucja pozyskał kolejne 4 mln zł dofinansowania UE na budowę i modernizację sieci średniego i niskiego napięcia, w szczególności budowę i modernizację sieci elektroenergetycznej pozwalającej na jej dostosowanie do funkcjonalności sieci inteligentnej (SMART). W sumie spółka na realizację inwestycji pozyskała dotacje w wysokości ponad 160 mln zł - poinformował Tauron.

Tauron jest największym dystrybutorem energii elektrycznej w Polsce. Jako lider inwestujemy w rozwój infrastruktury sieciowej, nie tylko po to, by zapewniać bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej, ale również, aby infrastruktura ta stała się platformą do kreowania nowych usług dla naszych klientów. Takie rozwiązania przewiduje nasza ‘mapa drogowa’ dla innowacji, czyli Strategiczna Agenda Badawcza. Pozyskane dofinansowanie uzupełnią nakłady inwestycyjne Grupy Tauron w obszarze dystrybucji energii, które w 2017 r. powinny osiągnąć poziom ok. 1,8 mld zł - powiedział prezes Filip Grzegorczyk, cytowany w komunikacie.