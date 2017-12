KGHM skredytuje inwestycje

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) udzielił KGHM Polska Miedź kredytu o wartości 900 mln zł (ok. 212 mln euro) na realizację projektów inwestycyjnych o charakterze rozwojowym i odtworzeniowym, poinformował prezes Radosław Domagalski-Łabędzki

Środki pozyskane z EBI zostaną przeznaczone na sfinansowanie realizowanych projektów inwestycyjnych o charakterze rozwojowym i odtworzeniowym. Inwestycje rozwojowe obejmują rozbudowę infrastruktury na różnych etapach ciągu technologicznego począwszy od wydobycia oraz przeróbki rudy, poprzez proces wytapiania, aż do elektrorafinacji miedzi. Natomiast projekty odtworzeniowe mają na celu modernizację procesu produkcyjnego, w tym odnowienie parku maszynowego i zastąpienie wycofywanego z eksploatacji sprzętu dla zapewnienia zdolności produkcyjnych spółki. Chcemy poprawić wydajność, bezpieczeństwo pracy oraz zadbać o ochronę środowiska - powiedział Domagalski-Łabędzki, cytowany w komunikacie.

Finansowanie z EBI umożliwi KGHM zastąpienie wycofanego z eksploatacji sprzętu oraz maszyn, a także wdrożenie działań, które pozwolą sprostać wyzwaniom zmieniającego się otoczenia makroekonomicznego (spadek cen surowców), warunkom wydobycia (głębsze pokłady miedzi) oraz zaostrzeniom przepisów dotyczących ochrony środowiska (redukcja szkodliwych emisji). Dzięki nowoczesnym technologiom spółka zwiększy wydajność procesów produkcyjnych oraz konkurencyjność, a także będzie mogła dalej rozwijać swoją działalność zarówno w Polsce jak i za granicą, podkreślono w komunikacie.

Pożyczka udzielona KGHM Polska Miedź jest dowodem wsparcia EBI dla polskich i europejskich producentów surowców. Jest to zgodne z nową Strategią Polityki Przemysłowej Unii Europejskiej. Jej celem jest zapewnienie zrównoważonej i przystępnej podaży surowców, takich jak miedź, która znajduje szerokie zastosowanie w wielu kluczowych branżach” - podkreślił wiceprezes EBI Vazil Hudak, odpowiedzialny za Polskę.

EBI wyraził zgodę na sfinansowanie do 50 proc. całkowitego kosztu projektu, który szacowany jest na 1 934 mln zł (ok. 448,7 mln euro). Projekt będzie realizowany w latach 2017-2021 i obejmie kopalnie oraz zakłady produkcyjne KGHM w Polsce, co pozytywnie wpłynie zarówno na środowisko, jak i obecne oraz przyszłe zatrudnienie w regionie. Będąc największym pracodawcą na Dolnym Śląsku, KGHM odgrywa znaczącą rolę gospodarczą i społeczną, przypomniano.

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) to instytucja finansowa Unii Europejskiej, której akcjonariuszami są państwa członkowskie. EBI udziela długoterminowych pożyczek, które umożliwiają realizację celów polityki UE.

KGHM Polska Miedź posiada szerokie portfolio projektów eksploracyjnych, rozwojowych i produkcyjnych w Polsce, Niemczech, Kanadzie, Chile i USA. W 2016 r. grupa wyprodukowała 677 tys. ton miedzi płatnej i 1,2 tys. ton srebra metalicznego. Jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 r.

(ISBnews)SzSz