Ceny żywności i paliw napędziły inflację

Ceny towarów i usług wzrosły w listopadzie o 2,5 proc. - poinformował GUS i tym samym potwierdził wcześniejsze dane z wstępnego szacunku inflacji.

Jak podaje GUS, w stosunku do poprzedniego miesiąca, wzrosły o 0,5 proc. (w tym towarów – o 0,6 proc., a usług – o 0,1 proc.).

Największy wpływ na wzrost inflacji miały ceny żywności oraz transportu. Wskaźnik na poziomie 2,5 proc. oznacza, że wzrost cen towarów i usług osiągnął poziom celu inflacyjnego RPP.

Jak ocenia Monika Kurtek, główna ekonomistka Banku Pocztowego, opublikowane dziś dane potwierdziły najszybszy od listopada 2012 r. wzrost cen towarów i usług w Polsce. „Zgodnie z oczekiwaniami przyspieszenie inflacji wynikało ze wzrostu cen paliw (o 2,9 proc. m/m), dalszego wzrostu cen żywności (o 1,1 proc. m/m), ponownego wzrostu kosztów utrzymania mieszkań (o 0,3 proc. m/m, m.in. za sprawą drożejącego opału), a także wyższych cen w kategorii „rekreacja i kultura” (o 0,6 proc.m/m)”.

Ostatni miesiąc br. powinien przynieść lekkie wyhamowanie inflacji, do czego przyczyni się z jednej strony wyhamowanie wzrostu cen paliw, a z drugiej relatywnie wysoka baza odniesienia z grudnia poprzedniego roku. Mimo to wskaźnik inflacji nie spadnie raczej poniżej 2,0 proc.r/r, a to oznacza że średniorocznie w całym 2017 r. wyniesie on 2,0 proc., tj. więcej niż spodziewano się tego jeszcze kilka miesięcy temu – ocenia Kurtek.