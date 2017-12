Wkrótce decyzja o rozbudowie terminalu LNG

Gaz-System finalizuje prace nad rekomendacjami dla spółki zależnej Polskie LNG w sprawie rozbudowy terminalu LNG w Świnoujściu o infrastrukturę umożliwiającą transport LNG koleją oraz o trzeci zbiornik skroplonego gazu - poinformował dyrektor pionu rozwoju Paweł Jakubowski. Decyzja biznesowa w sprawie zbiornik zapadnie jednak dopiero w przyszłym roku.

W tej chwili finalizujemy nasze rekomendacje dotyczące przeładunku na kolej i rekomendacje dotyczące budowy trzeciego zbiornika. Te rekomendacje spłyną do końca roku i one zamkną etap do decyzji inwestycyjnej. Chcielibyśmy jak najszybciej mieć możliwość prowadzenia wszelkich prac projektowych - powiedział Jakubowski dziennikarzom.