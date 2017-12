Sztuczne organy odmienią medycynę

Czy to koniec transplantologii którą znamy? Wszystko na to wskazuje, bowiem uczeni znaleźli sposób na wytwarzanie syntetycznych organów. I choć ich prace są na razie na wczesnym etapie to w ciągu kilkudziesięciu lat zaniknąć może potrzeba pobierania organów od umarłych dawców.

Jak mówi doktor Stephen Westaby ze Szpitala im. Johna Radcliffe’a w Oksfordzie (Wielka Brytania):

W ciągu najbliższych 10 lat nie będziemy już mieć do czynienia z przeszczepami serca, poza przypadkami pacjentów, którzy potrzebują tego organu w całości.

Lekarz odnosi się do postępów w wytwarzaniu nie tylko tzw. sztucznych serc ale szeregu innych sztucznych organów.

Informowaliśmy już o postępach w zakresie druku 3D i tego jakie możliwości daje on chirurgom albo dentystom. Problemem jednak wciąż pozostają organy takie jak wątroba, nerki czy serce. Nie na długo jednak, bowiem postępy w sztucznym wytwarzaniu tego typu organów cały czas mają miejsce a lekarze i uczeni mogą pochwalić się licznymi sukcesami.

Przełomem było zastosowanie komórek macierzystych, które w warunkach laboratoryjnych pozwalają na wyhodowanie dowolnego organu. Dodatkowo technologia zwana biodrukiem 3D także przyniosła przełom w postaci wydrukowania pierwszej, sztucznej tarczycy a także komórek serca, które następnie skutecznie przeszczepiono pacjentowi. Innym sukcesem może być udane wytworzenie sztucznej nerki przy pomocy komórek macierzystych i biodruku.

Sukcesy na tym polu mogą oznaczać koniec zapotrzebowania na organy od dawców a to z kolei drastycznie poprawić może proces leczenia najbardziej potrzebujących pacjentów. Obecnie wciąż liczba pacjentów potrzebujących organów jest wielokrotnie większa niż liczba dawców.

Futurism/ as/