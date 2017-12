Tauron rozpoczął drugi etap wielomilionowej inwestycji

Spółka Tauron Wydobycie rozpoczyna, kosztem blisko 89 mln zł, drugi etap strategicznej inwestycji, dzięki której w połowie 2020 r. w kopalni Janina w Libiążu uruchomiony zostanie nowy poziom wydobywczy 800 m pod ziemią. Wartość przedsięwzięcia to ponad pół miliarda złotych.

Realizacja projektu jest zaawansowana w ponad połowie. W kwietniu tego roku zakończyło się pogłębianie szybu Janina VI do poziomu 823 metrów oraz jego zbrojenie. Wykonawcą prac była spółka Kopex Przedsiębiorstwo Budowy Szybów.

W poniedziałek Tauron poinformował natomiast o zawarciu umowy na realizację kluczowego elementu przedsięwzięcia, jakim jest budowa docelowej infrastruktury powierzchniowej i dołowej wraz z górniczym wyciągiem szybowym szybu Janina VI. Prace wykonają firmy Mostostal Zabrze Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego SA oraz Siemag Tecberg Polska. Wartość umowy to blisko 88,9 mln zł, wobec ponad 516,8 mln zł całkowitego budżetu prac w kopalni Janina.

Uruchomienie górniczego wyciągu szybowego w szybie Janina VI planowane jest w czerwcu 2020 r. i niewątpliwie przyczyni się do lepszego funkcjonowania ruchu zakładu górniczego, bezpieczeństwa oraz komfortu pracy załogi górniczej. Zasobny w węgiel pokład 207 przedłuży żywotność zakładu do 2080 r., a także przyniesie wymierne korzyści ekonomiczne - powiedział, cytowany w poniedziałkowym komunikacie, prezes spółki Tauron Wydobycie Zdzisław Filip.

Zgodnie z ogłoszoną w ubiegłym roku strategią, ogółem w ciągu czterech lat grupa Tauron przeznaczy na inwestycje w segmencie wydobycia węgla ok. 1 mld zł. Prace dotyczą wszystkich trzech zakładów, skupionych w spółce Tauron Wydobycie: Sobieski, Janina i Brzeszcze.

W grudniu ub. roku prezes spółki Tauron Wydobycie informował, że wartość programu inwestycyjnego dla kopalni Brzeszcze na lata 2016-2025 to ponad 500 mln zł, budowa poziomu 800 m w kopalni Janina to koszt blisko 517 mln zł, a budowa nowego szybu Grzegorz wraz z infrastrukturą i wyrobiskami towarzyszącymi w kopalni Sobieski - ponad 550 mln zł.

W kopalni Janina, oprócz budowy nowego poziomu wydobywczego 800 m, modernizacja dotyczy też – jak wcześniej informowała spółka - zakładu przeróbki mechanicznej węgla wraz z przebudową infrastruktury do składowania produktów i zagospodarowania odpadów.

Inny strategiczny projekt spółka Tauron Wydobycie realizuje w kopalni Sobieski w Jaworznie, gdzie powstaje nowy szyb Grzegorz. We wrześniu br. teren jego budowy przekazano wykonawcy. Wydobycie węgla przy jego wykorzystaniu nowego szybu ma rozpocząć się w 2023 r. Dzięki tej inwestycji czas efektywnej pracy kopalni Sobieski ma wydłużyć się co najmniej o 50 lat, a wydobywany tam węgiel ma m.in. zasilić nowy blok o mocy 910 MW powstający w Elektrowni Jaworzno, który ma zacząć pracę w 2019 r. Drążenie wyrobisk chodnikowych dla szybu Grzegorz trwa już od 2013 r., a w ub. roku zakończono budowę rozdzielni i linii kablowej pod kątem tego przedsięwzięcia.

W kopalni Brzeszcze w tym roku wydrążono ok. 1 km nowych wyrobisk przy szybie Andrzej VIII oraz zrekonstruowano wyrobiska wentylacyjne. Ukończono też modernizację łaźni górniczej i przygotowano pomieszczenia dla kopalnianej stacji ratownictwa górniczego. Kończy się budowa instalacji do wytwarzania i transportu mieszaniny popiołowo-wodnej do wyrobisk dołowych wraz ze stacją rozładowczą autocystern. Według wcześniejszych informacji, program inwestycyjny w Brzeszczach rozpisany jest do 2025 r.

Tauron Wydobycie, obok Polskiej Grupy Górniczej, Jastrzębskiej Spółki Węglowej i kopalni Bogdanka, należy do największych producentów węgla w Polsce. Po zakończeniu inwestycji w kopalniach spółki, nawet ok. 70 proc. węgla zużywanego przez grupę Tauron ma pochodzić z własnych źródeł, wobec ok. 40 proc. w roku 2015.

Na podst. PAP