GAZETA BANKOWA: Inwestorzy z sieci

Crowdfunding jako dziecko internetu szybko się zmienia, tak jak sam internet. Niedawno na topie było finansowanie ciekawych, czasem szalonych projektów, teraz popularne jest inwestowanie w rokujące biznesy i udział w przyszłych zyskach – pisze Longina Grzegórska-Szpyt w „Gazecie Bankowej”

Na świecie w udane kampanie crowdfundingu udziałowego zainwestowano już 2,5 mld dol. Szacuje się, że wartość tego rynku do 2025 r. wzrośnie do poziomu 100 mld dol.

W Polsce o takich kwotach na razie nie ma nawet co marzyć. Arkadiusz Regiec, założyciel i prezes platformy Beesfund.com szacuje, że polski rynek crowdfundingu udziałowego warty jest ok. 20 mln zł, z opcją wzrostu do poziomów 80 mln zł, a nawet 300 mln zł, ale pod warunkiem szybkiego podniesienia limitów wartości dla publicznych emisji papierów wartościowych. Wtedy crowdfunding udziałowy ma szansę stać się realną alternatywą dla inwestycji korporacyjnych i etapem pośrednim w drodze spółek na giełdę papierów wartościowych – przekonuje Regiec. (…)

Społeczne finansowanie nieruchomości

Crowdfunding nieruchomościowy (real-estate crowdfunding) jest stosunkowo młodą odmianą finansowania społecznościowego za udziały. Polega na zakupie udziałów w spółkach realizujących inwestycje deweloperskie, zakup gruntów lub zakup i wynajem lokali mieszkaniowych.

Śmiało można powiedzieć, że możliwość grupowego inwestowania w nieruchomości jeszcze bardziej demokratyzuje kapitał niż „zwykły” crowdfunding udziałowy, otwierając możliwość inwestycji w nieruchomości osobom, które wcześniej nie miały na to szans z powodu niewystarczających środków – mówi Przemysław Róziecki, praktyk crowdfundingu udziałowego, prezes crowdangels.pl oraz sharevestors.com – pierwszej polskiej platformy realizującej crowdfunding nieruchomości.

(…)

Eksperci nie mają wątpliwości, że finansowanie społecznościowe ma w Polsce niewykorzystywany potencjał. Główną przyczyną jest prawo, a ściślej mówiąc brak dedykowanych regulacji prawnych.

Kodeks spółek handlowych dla spółki akcyjnej narzuca górny próg emisji do 100 tys. euro, co oznacza, że taka spółka raz w roku mogłaby maksymalnie pozyskać tym sposobem raptem ok. 430 tys. zł. (Do czasu, bo na mocy unijnej dyrektywy najpóźniej do lutego 2019 r. limit zostanie podniesiony do 1 mln euro; źródła zbliżone do KNF podają rok 2018). Inaczej jest ze spółkami z o.o. Kodeks zwalnia spółkę z o.o. z konieczności dopełnienia szeregu formalności, jakie wiążą się z publiczną emisją papierów wartościowych. Wyłączenie spółek z o.o. spod obowiązków emisyjnych, pozwala im na skorzystanie z dobrodziejstw crowdfundingu udziałowego jako alternatywnej i znacznie tańszej metody pozyskania dodatkowego kapitału o dowolnej wysokości.

Jednak to rozwiązanie ma swoje minusy. Bowiem w tym przypadku potrzebna jest obecność notariusza przy przepisywaniu udziałów, do tego dochodzą późniejsze skomplikowane procedury z przekształcaniem spółki, gdyby np. chciała zadebiutować na giełdzie. Dużo łatwiej przejść te procedury spółce akcyjnej.

Dlatego rynek nadzieje pokłada w pomyśle Ministerstwa Rozwoju o wprowadzeniu do ustawodawstwa Prostej Spółki Akcyjnej (PSA). W zamyśle ministerstwa ma to być nowy typ spółki akcyjnej dopasowany do potrzeb start-upów, jednocześnie wpisywać w strategię rozwoju crowdfundingu, jako najtańszej formy pozyskania kapitału. (…)

Prace nad projektem PSA trwają, a nowe przepisy mają szanse wejść w życie w 2018 r. Wtedy przed crowdfundingiem udziałowym otworzą się w Polsce nowe dalece szersze perspektywy rozwoju. Choć już w tym momencie nie są one najgorsze, czego dowodzi fakt, że w tym roku więcej spółek dostanie wsparcie od internautów, niż zadebiutuje na NewConnect.

Longina Grzegórska-Szpyt

Pełną wersję tekstu o crowdfundingu udziałowym oraz więcej informacji o polskiej gospodarce i sektorze finansowym znajdziesz w bieżącym wydaniu „Gazety Bankowej” do kupienia w kioskach i salonach prasowych

„Gazeta Bankowa” dostępna jest także jako e-wydanie, także na iOS i Android – szczegóły na http://www.gb.pl/e-wydanie-gb.html