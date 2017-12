Nowe laboratorium farmaceutyczne w Warszawie

Otwarcie nowoczesnego laboratorium w Warszawie, które jest integralną częścią systemu Dobrej Praktyki Wytwarzania, to kolejny krok w historii marki Servier w Polsce, która zaczęła się ćwierć wieku temu od zainwestowania w niewielką fabrykę leków na warszawskiej Białołęce.

Początki były skromne. Firma miała siedmioro pracowników i jedne lek. Szybko jednak stała się jedną z czołowych firm farmaceutycznych w Polsce, zatrudniającą dziś ponad pół tysiąca najlepszych specjalistów i produkującą łącznie 30 preparatów z czego 40 proc. trafia na eksport do kilku krajów europejskich, w tym do Francji – mówi Joanna Drewla, dyrektor generalna Servier Polska.

Warszawska fabryka, w której rozwój Francuzi zainwestowali ponad 150 mln zł w jest obecnie piątym co wielkości zakładem produkcyjnym firmy Servier na świecie, po fabrykach we Francji, Irlandii, Rosji i Chinach. Z taśm produkcyjnych zjeżdża rocznie ponad 26 milionów opakowań produktów leczniczych stosowanych w leczeniu m.in. cukrzycy typu 2, nadciśnienia tętniczego, chorobie wieńcowej, niewydolności serca i depresji. Przy czym 100 procent opakowań leków Servier produkowanych jest w Polsce.

Tymczasem jeszcze więcej firma zainwestowała w badania i rozwój – w Polsce do tej pory grubo ponad 330 mln zł. W skali globalnej w badania naukowe nad innowacyjnymi molekułami Servier co najmniej 25 proc. swojego obrotu. Tworząc własne laboratoria i nawiązując współpracę partnerską z firmami biotechnologicznymi oraz uniwersytetami i instytutami naukowymi na całym świecie a także w Polsce. To właśnie w Warszawie znajduje się jeden z 19 Międzynarodowych Ośrodków Badań Klinicznych, w którym koordynowane są badania nad innowacyjnymi lekami na rynek polski oraz do innych krajów europejskich.

— Polska dla firmy Servier od początku była atrakcyjnym i dynamicznie rozwijającym się rynkiem powalającym na szybkie i bezpieczne wdrożenie technologii przniesionych z UE – zapewniał podczas otwarcia laboratorium Colm Murphy, dyrektor zakładu produkcyjnego Servier Polska. - Zdecydowaliśmy się na inwestycje w Polsce, ponieważ mamy tutaj bardzo dobrze wykształconych naukowców, chemików, farmaceutów, biotechnologów. Chcemy się dalej rozwijać w oparciu o ich kompetencje, więc to laboratorium kontroli jakości nie jest naszym ostatnim słowem – dodał dyrektor Murphy.

O najwyższych kwalifikacja polskich biotechnologów i inżynierów świadczą fakty. M.in oprogramowanie transformacyjne do zarzadzania systemem produkcji w warszawskiej fabryce Servier opracowała polska firma z Krakowa, która zrobiła to tak dobrze, że teraz wyposaży w ten system kolejnych 11 zakładów francuskiego koncernu zlokalizowanych na świecie.