PGZ w pierwszej setce największych producentów broni

Sprzedaż broni, jaką prowadzą na całym świecie jej najważniejsi producenci, wzrosła w 2016 roku po raz pierwszy od sześciu lat - podał Sztokholmski Międzynarodowy Instytutu Badań nad Pokojem (SIPRI).

Według jego raportu 100 największych producentów broni oraz firm świadczących usługi zbrojeniowe (czyli tak zwana grupa SIPRI Top 100) osiągnęło w ubiegłym roku sprzedaż w wysokości 374,8 mld dolarów. Jest to wzrost o 1,9 proc. w porównaniu z rokiem 2015 oraz o 38 proc. względem roku 2002. Przez pięć kolejnych lat do 2015 roku sprzedaż w SIPRI Top 100 systematycznie spadała.

Należące do SIPRI Top 100 firmy z USA zwiększyły w 2016 roku swą sprzedaż o 4 proc., do 217,2 mld dolarów. Przyczyniły się do tego operacje wojskowe USA za granicą oraz zakupy kosztownych systemów broni przez inne państwa. W przypadku największego światowego koncernu zbrojeniowego Lockheed Martin, wytwarzającego między innymi myśliwce F-35, ubiegłoroczny wzrost sięgnął 10,7 proc., co odegrało decydującą rolę w zwiększeniu udziału amerykańskich firm w sprzedaży w SIPRI Top 100 do 57,9 proc.

Sprzedaż broni przez należące do SIPRI Top 100 firmy z Europy Zachodniej pozostała w 2016 roku stabilna, wynosząc 91,6 mld dolarów czyli o 0,2 proc. więcej niż rok wcześniej. Odnotowano jednak tutaj przeciwstawne trendy regionalne - producenci brytyjscy i niemieccy zwiększyli swój zbyt, natomiast producenci transeuropejscy, francuscy i włoscy mieli do czynienia z jego spadkiem.

Niemiecka sprzedaż broni wzrosła w 2016 roku o 6,6 proc. głównie ze względu na zwiększenie sprzedaży przez producenta pojazdów opancerzonych Kraus-Maffei Wegmann o 12,8 proc. oraz przez koncern Rheinmetall o 13,3 proc.

Obie te firmy skorzystały na popycie na uzbrojenie w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Azji Południowo-Wschodniej - wskazuje analityk SIPRI Pieter Wezeman.

Według SIPRI decyzja Wielkiej Brytanii o opuszczeniu UE wydaje się nie mieć wpływu na brytyjską sprzedaż broni, której wartość wzrosła w 2016 roku o 2 proc. W przypadku czwartego co do wielkości w świecie producenta broni, brytyjskiego BAE Systems, zwiększyła się tylko o 0,4 proc. Największy wzrost, o 43,2 proc., odnotował brytyjski producent komponentów dla przemysłu aerokosmicznego GKN.

Należący do SIPRI Top 100 rosyjscy producenci broni zwiększyli w 2016 roku swą sprzedaż o 3,8 proc., do 26,6 mld dolarów, co stanowi 7,1 proc. całości.

Poważne trudności gospodarcze doświadczane przez Rosję w 2016 roku przyczyniły się do zmniejszenia tempa wzrostu sprzedaży broni przez rosyjskie spółki - zaznaczył ekspert SIPRI Siemon Wezeman.

Spośród dziesięciu wchodzących do SIPRI Top 100 rosyjskich firm zbrojeniowych pięć odnotowało wzrost swej sprzedaży, a pięć innych jej spadek. Największa z wytwórców uzbrojenia w Rosji, a 13 na ogólnoświatowej liście spółka OAK, która skupia większość potencjału rosyjskiego przemysłu lotniczego, zwiększyła w ubiegłym roku swą sprzedaż o 15,6 proc. zarówno dzięki dostawom dla rosyjskich sił zbrojnych, jak i eksportowi.

Znaczący wzrost wartości sprzedaży, o 20,6 proc. do 8,6 mld dolarów, odnotowali w 2016 roku producenci broni z Korei Południowej, co wiąże się z zagrożeniem ze strony Korei Północnej.

Jedyną polską firmą zbrojeniową wchodzącą w skład SIPRI Top 100 jest zajmująca tam 75. Miejsce Polska Grupa Zbrojeniowa.

SIPRI definiuje sprzedaż broni jako sprzedaż towarów i usług o przeznaczeniu wojskowym zarówno krajowym, jak i zagranicznym klientom wojskowym.

SIPRI został założony w 1966 roku przez szwedzki parlament jako niezależna fundacja. Wszystkie jego analizy mają za podstawę wyłącznie jawne źródła.

PAP, MS