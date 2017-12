To dopiero nabór! Po 39 chętnych na 1 posadę

Ponad 1,1 mln Chińczyków wzięło udział w tegorocznej turze egzaminów państwowych, które zdecydują o obsadzie blisko 28 tys. stanowisk w administracji publicznej - podały chińskie media. Kariera urzędnicza zapewnia stałość zatrudnienia i zarobków.

Liczba zdających egzamin była wyższa niż w zeszłym roku, kiedy podeszło do niego 984 tys. chętnych - podała agencja Xinhua. Według pekińskiego dziennika prawnego „Fazhi Wanbao” kandydaci ubiegają się o ponad 28 tys. miejsc w 120 różnych jednostkach i wydziałach administracji. Oznacza to, że na każde stanowisko przypadło średnio 39 kandydatów.

Najbardziej oblegane są w tym roku stanowiska w dziale współpracy międzynarodowej Chińskiego Związku Planowania Rodziny, gdzie o jedną posadę rywalizuje 2666 kandydatów - podawały wcześniej chińskie media. W ubiegłym roku na najbardziej rozchwytywaną wówczas posadę w urzędzie podatkowym było blisko 10 tys. chętnych.

Praca w państwowych urzędach jest w Chinach pożądana, gdyż zapewnia prestiż, stosunkowo stabilne zatrudnienie i stałe zarobki.

Szczególnie mieszkańcy słabo rozwiniętych obszarów chińskiego interioru, pozbawieni funduszy i koneksji potrzebnych do rozpoczęcia prywatnej kariery, często postrzegają egzamin urzędniczy jako jedyny sposób na poprawę losu swojego i swojej rodziny - wyjaśnił kantoński prawnik Yu Guojing. Jak wspomniał, był on jedynym studentem w grupie na uniwersytecie w Chongqingu, który nie podszedł po skończeniu studiów do egzaminu urzędniczego.

Yu zwrócił uwagę na niski stopień praworządności w niektórych prowincjach Chin kontynentalnych, który stawia urzędników wyżej w hierarchii niż na przykład przedsiębiorców.

Rząd może wszystko, a biznesmeni muszą słuchać instrukcji urzędników. Więc jeśli chcesz zarabiać pieniądze, jedynym sposobem jest zostanie urzędnikiem - ocenił.

Wyniki niedzielnego egzaminu zostaną ogłoszone w styczniu wraz z listą kandydatów, którzy zostaną zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne w marcu.

Wybór urzędników poprzez scentralizowany system egzaminów ma swoje źródła w Chinach cesarskich. Pierwszy kompletny system egzaminów urzędniczych wprowadzono za panowania dynastii Sui pod koniec VI wieku naszej ery.

PAP, MS