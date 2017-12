Maleje kwota do spłacenia dla frankowiczów?

Systematycznie maleje kwota do spłaty z tytułu kredytów mieszkaniowych zaciągniętych w szwajcarskiej walucie. Obecnie do spłaty pozostaje 114,03 mld zł i jest to o 6,8 proc. mniej niż w czerwcu br. - wynika z danych Biura Informacji Kredytowej.

Jednocześnie, jak podało w komunikacie BIK, „aktualne całkowite zadłużenie kredytobiorców frankowych z tytułu wszystkich posiadanych produktów kredytowych wynosi 141,60 mld zł, co stanowi wartościowo 24 proc. zadłużenia wszystkich kredytobiorców w Polsce”.

Dane Biura Informacji Kredytowej potwierdzają, że liczba kredytobiorców złotowych, obsługujących kredyty mieszkaniowe wzrasta. „W okresie styczeń - październik 2017 r. liczba kredytobiorców wzrosła o 136 tys. Z kolei liczba osób obsługujących kredyty frankowe stale zmniejsza się - w tym samym okresie ubyło 33,6 tys. frankowiczów” - wskazano.

Bazy BIK zawierające informacje o 15,13 mln kredytobiorców w Polsce odnotowują obecnie 5,7-proc. udział osób spłacających zobowiązania we frankach. „Kwota do spłaty wszystkich kredytobiorców bez względu na walutę wynosi w przeliczeniu na złote 583,03 mld zł, z czego 141,60 mld zł to wartość do spłaty wszystkich rodzajów kredytów posiadanych przez kredytobiorców frankowych” - zaznaczono. Jednocześnie liczba wszystkich kredytów posiadanych przez frankowiczów wynosi 1,77 mln szt., co stanowi 6,4 proc. spośród 27,57 mln szt. kredytów obsługiwanych przez wszystkich Polaków łącznie.

Jak podało BIK, łączna kwota do spłaty z tytułu kredytów mieszkaniowych we frankach szwajcarskich wynosi 114,03 mld zł i jest to o 6,8 proc. mniej niż w czerwcu br.

„Wśród czynników wpływających na spadek zadłużenia w kredytach spłacanych w szwajcarskiej walucie należy odnotować m.in. najniższą wartość kursu franka szwajcarskiego od +pamiętnego stycznia 2015 r.+ - zaznaczył, cytowany w komunikacie, prof. Waldemar Rogowski, główny analityk kredytowy BIK. Dodał, że w tym roku złoty umocnił się o ponad 12 proc. w stosunku do kursu franka z tamtego okresu.

Według Rogowskiego wpływ na spadek zadłużenia w mieszkaniowych kredytach zaciągniętych w szwajcarskiej walucie mają sami frankowicze, którzy „rzetelnie spłacają swoje raty kredytowe, co powoduje spadek zadłużenia”.

Jak wskazało BIK, opóźnienie w spłacie samego kredytu mieszkaniowego udzielonego w szwajcarskiej walucie ma 10 225 osób, czyli 1,1 proc. klientów spośród wszystkich kredytobiorców frankowych. „Na koniec października br. na ponad 2,3 mln obecnie czynnych kredytów mieszkaniowych tylko w przypadku 32 tys. (1,4 proc.) występuje opóźnienie w spłacie powyżej 90 dni” - wyliczył Rogowski.

BIK wskazało, że na 868,32 tys. osób spłacających mieszkanie w szwajcarskiej walucie przypada 50,3 proc. kobiet w stosunku do 49,7 proc. mężczyzn. Najwięcej kredytobiorców z takimi zobowiązaniami to ludzie w wieku 35-44 lata. Stanowią oni 50,58 proc. wszystkich frankowiczów.

„Analizując liczbę kredytobiorców posiadających kredyt mieszkaniowy we franku szwajcarskim należy podkreślić, że mieszkańcy 10 aglomeracji Polski stanowią aż 56 proc. wszystkich osób spłacających kredyty na mieszkanie w CHF” - wskazał prof. Rogowski. Jak dodał, 18 proc. osób spłacających taki kredyt mieszka w aglomeracji warszawskiej.

PAP/ as/