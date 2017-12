Polski biznes w Kenii

Polska Agencja Inwestycji i Handlu wraz z Zagranicznym Biurem Handlowym w Nairobi zorganizowała misję gospodarczą polskich przedsiębiorstw budowlanych do Kenii - poinformowała dziś PAIH. Jak dodano, wyjazd potrwa od 13 do 15 grudnia.

„Afryka Wschodnia to region o ogromnym potencjale, charakteryzujący się wysokim wzrostem gospodarczym, a Kenia to drzwi do działalności biznesowej w tej części kontynentu” - powiedział prezes PAIH Tomasz Pisula, który przewodniczy misji.

Polska Agencja Inwestycji i Handlu wraz z Zagranicznym Biurem Handlowym w Nairobi zorganizowała misję gospodarczą polskich przedsiębiorstw budowlanych do Kenii w związku z rządową inwestycją „Ndarugu Metropolis”.

Według PAIH, agenda misji została zaplanowana tak, by polskie firmy mogły jak najwięcej dowiedzieć się o projekcie i na temat warunków prowadzenia działalności w Kenii.

Zdaniem Pisuli, projekt parku przemysłowego Ndarugu Metropolis jest nie tylko „nadzieją na wydajniejsze i nowocześniejsze kenijskie rolnictwo”, lecz także okazją „na głębszą współpracę z polskimi przedsiębiorstwami, które dysponują gotowymi rozwiązaniami technologicznymi”.

Według PAIH, która powołuje się na analizy ONZ, Afryka Wschodnia będzie rozwijać się najszybciej na całym kontynencie - tempo jej wzrostu gospodarczego ma wynieść 6,8 proc., podczas gdy średni roczny wzrost gospodarek afrykańskich ma wynieść ponad 4 proc. Z kolei Kenię uważa się za jedną z „najatrakcyjniejszych destynacji inwestycyjnych w Afryce” - oceniła PAIH.

„Ndarugu Metropolis” to, jak podkreśliła PAIH, innowacyjny projekt parku przemysłowego - inkubatora dla przedsiębiorców z sektora MŚP. Inwestycja znajduje się w centrum rolniczym i przemysłowym Kenii, 35 km od stolicy kraju, w kierunku miasta Thika (Kiambu County). Projekt zakłada wsparcie dla kenijskich firm, które otrzymają dostęp do maszyn i wiedzy przemysłowej w ścisłym partnerstwie z przedsiębiorcami z całego świata. Park zlokalizowany jest w okolicy najżyźniejszych ziem w Kenii. Problem, z którym borykają się lokalni rolnicy oraz przedsiębiorcy, to brak systemu przechowywania zbiorów oraz technologii ich przetwórstwa.

„Tutaj pojawia się szansa dla polskich firm, które łącząc siły z kenijskimi przedsiębiorcami i wykorzystując zasoby regionu, mogłyby zrealizować inwestycję, produkować żywność, materiały budowlane oraz inne towary dla chłonnego rynku Afryki Wschodniej” - zaznaczył szef PAIH.

Według danych PAIH, kenijskie biuro handlowe Agencji obsłużyło dotąd 120 zapytań polskich firm z takich sektorów jak: przetwórstwo żywności, budownictwo, meble, motoryzacja, farmaceutyczny, energia odnawialna i materiały biurowe. Przedstawicielstwo zorganizowało również ponad 20 wizyt studyjnych, głównie dla polskich firm medycznych zainteresowanych wejściem do Kenii (telemedycyna, farmacja, produkty medyczne). PAIH planuje otworzyć jeszcze pięć biur na kontynencie afrykańskim. Kierownikiem biura jest Michael Mazurewicz.

