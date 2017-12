Alior Bank stawia na współpracę z fintechami

Unijna dyrektywa o usługach płatniczych (PSD2) nakazuje bankom współpracę z firmami oferującymi usługi finansowe wykorzystujące nowe technologie. Firmy te powszechnie znane są jako fintechy.

Niektóre instytucje finansowe, zwłaszcza na zachodzie Europy, postrzegają ten wymóg jako zagrożenie. Polskie banki podchodzą do niego z większym optymizmem, a Alior Bank widzi w nowych przepisach szansę na przyspieszenie rozwoju. Dlatego w swojej strategii – pod nazwą „Cyfrowy buntownik” – zapowiedział stworzenie narzędzi, dzięki którym zachęci do współpracy fintechy z Polski i Europy. Bank do 2020 r. planuje zawarcie 20 strategicznych partnerstw z firmami fintech, które pomogą wdrożyć m.in. nowe produkty dla klientów. Efekty mogą być oszałamiające.

Wyobraźmy sobie, że klient Alior Banku idzie przez park i dostrzega rower, który mu się podoba. Robi zdjęcie i wysyła do banku. Następnie my je analizujemy i sprawdzamy, jaki to jest rower. Wyszukujemy w sieci, sprawdzamy dostępność oraz porównujemy ceny. Informujemy klienta o najkorzystniejszej ofercie, a jeśli nie ma odpowiedniej sumy na rachunku, proponujemy pożyczkę, którą może zaakceptować jednym kliknięciem. Zajmujemy się zakupem, zlecamy wysyłkę i w rezultacie, zanim klient dojdzie do domu, jego wymarzony rower będzie już w drodze – mówi Mariusz Ożga, dyrektor ds. projektów fintech w Alior Banku.

Stworzenie środowiska, które będzie otwarte na usługi innych firm, w języku technologicznym zwanym API, może też zmienić charakter usług bankowych.

Wejście w życie rozwiązań zapisanych w PSD2 pozwala na stworzenie aplikacji, w ramach której zintegrowane zostaną wszystkie rachunki klienta, niezależnie od tego, w którym banku je posiada. Rosnąca liczba klientów banku ma więcej niż jedno konto i żeby nimi zarządzać, muszą się przełączać między stronami czy aplikacjami kilku banków. Tymczasem my chcemy zaproponować zarządzanie wszystkimi rachunkami z poziomu jednej aplikacji, z pełnym saldem i możliwością dokonywania operacji bankowych – tłumaczy Mariusz Ożga.

Możliwości, jakie stwarza szeroka współpraca Alior Banku z fintechami, mogą doprowadzić do zmiany całego oblicza bankowości. Według Mariusza Ożga dzięki tym zmianom możemy wejść w erę bankowości codziennej, a rachunek bankowy może się stać nawet czymś w rodzaju platformy lifestyle’owej. A wszystko za sprawą stworzonych przez fintechy aplikacji wplecionych w konto klienta.

Jednak dla powodzenia tego planu konieczne jest zachęcenie do współpracy jak największej liczby fintechów z interesującymi pomysłami. Temu ma służyć interfejs API, który ułatwi firmom technologicznym tworzenie nowych aplikacji i rozwiązań dla klientów. Alior Bank zamierza go stworzyć we współpracy z globalnym graczem w segmencie IT – IBM, i polskim fintechem, firmą TUATARA. Ale dodatkowym magnesem ma być akcelerator wspierający młode firmy technologiczne, który powstaje przy Alior Banku.

Chcemy zaproponować fintechom otwarte środowisko testowe. Każda firma z całego świata będzie mogła się wpiąć do systemu poprzez opracowane przez nas API i sprawdzić, czy wymyślone przez nią rozwiązanie faktycznie działa. Takie podejście ma także tę zaletę, że każdy dodatkowy element aplikacji łatwiej będzie przetestować i ewentualnie dostosować do rzeczywistych oczekiwań klientów – mówi Mariusz Ożga.

Jednak to otwarte środowisko – w informatycznym języku określane jako sandbox, czyli piaskownica – to tylko część zachęt.

Chcemy współpracować z nowymi firmami i pomagać w rozwijaniu ich pomysłów. Nie tylko umożliwimy przetestowanie ich projektów, lecz zaoferujemy również wsparcie mentora – doradcy biznesowego, który pomoże im przekuć rozwiązania informatyczne w biznesowe – mówi Ożga. – Chcemy także ułatwić fintechom dostęp do finansowania. Możemy to zrobić samodzielnie, z udziałem podmiotów zewnętrznych lub podmiotów z naszej grupy. Nawet jeśli się okaże, że jakieś rozwiązanie nie pasuje do Alior Banku, ale ma potencjał, to i tak będziemy w stanie pomóc takiej firmie w rozwoju i ewentualnie wyposażyć ją kapitałowo na tyle, aby poradziła sobie na rynku – dodaje dyrektor ds. projektów fintech.

Alior Bank sporo inwestuje w bezpieczeństwo swoich klientów. Wśród technologii, które rozwija, jest wykorzystanie biometrii do uwierzytelniania transakcji czy logowania do konta. To o tyle ważne, że dyrektywa PSD2 wymusza na instytucjach finansowych stosowanie tzw. silnego uwierzytelniania. Jedną z dozwolonych unijnymi przepisami metod jest właśnie biometria.