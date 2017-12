PGZ pozyska zdjęcia satelitarne od Digital Globe

PGZ i Wojskowe Zakłady Elektroniczne zawarły porozumienie o współpracy z amerykańską spółką Digital Globe. Chodzi o tzw. Program Bezpośredniego Dostępu (ang. DAP, Direct Access Program), który daje możliwość pozyskiwania z satelitów obserwacyjnych Digital Globe wysokorozdzielczych zdjęć satelitarnych – poinformował PGZ w komunikacie.

Dzisiejsze wydarzenie jest bardzo ważnym krokiem na ścieżce prowadzącej do uzyskania przez Siły Zbrojne RP zdolności w zakresie satelitarnego rozpoznania obrazowego. Celem PGZ jest dostarczenie MON jak największej ilości zobrazowań satelitarnych wybranych rejonów zainteresowania – powiedział po podpisaniu umowy Maciej Lew-Mirski, wiceprezes PGZ.

Wdrożenie wspomnianego programu pozwoli na uzyskanie „zobrazowań wysokich rozdzielczości” (nawet 30 cm), bez konieczności pozyskania licencji rządowych i posiadania własnego satelity obserwacyjnego.

Wprowadzenie do naszego portfolio usługi DAP umożliwi nam oferowanie na zasadach komercyjnych usługi dostępu do wysokorozdzielczych danych satelitarnych pochodzących z amerykańskich satelitów. Wierzymy, że zainicjowana dzisiaj współpraca będzie miała bardzo dużą wartość dla MON, gdyż pozwoli na pozyskiwanie zobrazowań interesujących obszarów do czasu, w którym Siły Zbrojne RP będą mogły korzystać z własnego satelity obserwacyjnego – dodał wieceprezes PGZ.