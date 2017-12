Jaka będzie bankowość przyszłości?

Dyrektywa o usługach płatniczych – PSD2 – zmieni krajobraz bankowości internetowej. O tym, jak te zmiany mogą wyglądać, mówią profesor Mariusz Andrzejewski z UE w Krakowie i Michał Chyczewski, p.o. prezesa Alior Banku

Prof. Mariusz Andrzejewski, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Dyrektywa PSD II jest koniecznością i przejawem zastosowania najnowszych technologii informatycznych w bankowości. Przyczyniać się ona będzie do wyprowadzenia poza system bankowy pewnych funkcji, które dotychczas były domeną banków. Rozwiązania zawarte w najnowszej dyrektywie PSD II zapewne spowodują obniżenie kosztów transakcyjnych dla klientów, zwiększy się szybkość dokonywania podstawowych operacji bankowych, być może operacje typu zakładanie lokat over night staną się powszechne w każdym gospodarstwie domowym. Trzeba jednak podkreślić, że rozwiązania te niosą ze sobą zagrożenia związane z udostępnieniem podmiotom trzecim danych wrażliwych osób fizycznych. Dlatego należy w rozwiązaniach prawnych, które będą wprowadzane w naszym kraju, zadbać o przyjęcie najbardziej bezpiecznych, pod tym względem, rozwiązań. Być może optymalnym rozwiązaniem dla Kowalskiego byłoby korzystanie z tych dobrodziejstw przynoszonych przez rozwój technologii informatycznych, ale realizowanych przez licencjonowane fintechy (np. przez KNF) albo będące pod kontrolą banków prowadzących obsługę rachunku danej osoby. Jesteśmy zatem przed rewolucją w tym zakresie, której dobre i złe strony dopiero będziemy poznawać w praktyce.

Michał Chyczewski, p.o. prezes zarządu Alior Bank

W przestrzeni globalnej w usługach finansowych przez ostatnie 3-4 lata, innowacje powstają głównie w sektorze FinTech. Nowoczesne instytucje finansowe muszą być więc na ten sektor otwarte. My patrzymy na to bardzo pragmatycznie. Zdefiniowaliśmy naszą strategię, zaprojektowaliśmy ekosystem oraz proces zarządzania innowacjami, jednak co bardzo ważne, zdefiniowaliśmy również listę około 15 zagadnień, którymi zasilimy całą tę machinę na start. Będziemy angażować pracowników do szukania rozwiązań oraz aktywnie wyjdziemy do rynku fintechowego. W oparciu o rozwiązania open-API oraz nasz akcelerator będziemy zapraszać te firmy, które naszym zdaniem mają dobre pomysły lub oferują gotowe rozwiązania, które mogą być odpowiedzią na zdefiniowane przez nas zagadnienia. Stąd min. nawiązanie strategicznej współpracy z firmami IBM i TUATARA w zakresie wdrożenia rozwiązania Open API. Te działania umożliwią nam realizację celu jakim jest zawarcie 20 strategicznych partnerstw z firmami Fintech do 2020 roku. Naszą ambicją jest stanie się bankiem pierwszego wyboru dla firm Fintech w Europie. Dzięki tej współpracy stworzymy unikalne na rynku rozwiązania i produkty dla klientów.