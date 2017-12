Świński problem wymaga już zmian w prawie

Specustawa pozwalająca na podjęcie nadzwyczajnych działań interwencyjnych, które powinny powstrzymać rozprzestrzenianie się wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASF) została skierowana we wtorek do drugiego czytania

We wtorek na posiedzeniu sejmowej Komisji Rolnictwa odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu tej ustawy. Jest on procedowany w przyspieszonym tempie ze względu na pojawianie się coraz to nowych przypadków ASF u dzików.

Biuro Legislacyjne zaproponowało kilka poprawek o charakterze redakcyjnym. Ponadto Robert Telus (PiS) zaproponował rozszerzenie przepisu dotyczącego odławiania zwierząt łownych. Poprawki zostały przyjęte przez komisję.

Zadaniem specustawy jest zwiększenie skuteczności zwalczania ASF poprzez wprowadzenie nowych rozwiązań w zakresie zabezpieczenia przed rozwleczeniem choroby zakaźnej zwierząt - poinformował wiceminister rolnictwa Rafał Romanowski, przedstawiając projekt. m.in. planuje się wzdłuż wschodniej granicy budowę ogrodzenia.

Projekt specustawy proponuje także zmiany w Prawie łowieckim, które zwiększą nadzór nad Polskim Związkiem Łowickim, oraz zwiększenie efektywności odstrzału sanitarnego, dotyczące m.in. polowań na obszarach chronionych.

Obecnie wykonywany jest odstrzał dzików, który ma doprowadzić do zagęszczenia dzika na poziomie do 0,1 osobnika/km2 na terenie kraju na wschód od Wisły, a w pozostałej części kraju do poziomu 0,5 osobnika/km2. Aby wykonać te rekomendacje Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, potrzebne jest ujednolicenie przepisów.

Ponadto wprowadzono możliwość wypowiedzenia umowy dzierżawy obwodu łowieckiego. Po to, by zachęcić myśliwych do odstrzału dzików, daje się im prawo do skorzystania z urlopu okolicznościowego do 6 dni w roku; będzie to urlop płatny - wyjaśnił wiceminister.

Projekt zakłada utworzenie zespołów do spraw dochodzeń epizootycznych, składających się z osób mających specjalistyczną wiedzę z zakresu weterynarii, co pozwoli odciążyć powiatowych lekarzy weterynarii, w szczególności w przypadku wystąpienia więcej niż jednego ogniska choroby w powiecie.

W opinii autorów projektu, wprowadzenie tego przepisu pozwoli na wykorzystanie lekarzy weterynarii, niebędących pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej, do prowadzenia masowych kontroli gospodarstw, np. w ramach nadzoru nad przestrzeganiem wymagań bioasekuracji.

Dotychczas (od lutego 2014 r.) wykryto w Polsce 706 przypadków choroby ASF u dzików i 104 ogniska u świń. Choroba rozprzestrzenia się, padłe dziki są nie tylko znajdowane w pobliżu polsko-białoruskiej granicy, ale także w okolicach Warszawy.

Projektowana ustawa ma wejść w życie 7 dni po jej ogłoszeniu.