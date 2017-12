Inflacja bazowa nie zaskoczyła

Inflacja bazowa - z wyłączeniem cen żywności i energii – wyniosła w listopadzie 0,9 proc. w ujęciu rocznym - poinformował NBP. Rynkowe konsensusy wahały się od 0,9 proc. do 1,0 proc.

W kierunku wyższej inflacji oddziaływał przede wszystkim dalszy wzrost cen żywności i napojów bezalkoholowych (do 6,0 proc. r/r w listopadzie br. wobec 5,4 proc. w poprzednim miesiącu – głównie w wyniku rosnących cen mleka, serów i jaj) oraz wzrost dynamiki cen paliw do prywatnych środków transportu (do 4,7 proc. r/r w listopadzie br. wobec 1,6 proc. r/r w październiku br., spowodowany rosnącymi cenami ropy naftowej na rynkach światowych) – podał NBP w komunikacie.