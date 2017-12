Walutę w internecie najczęściej wymieniają frankowicze

Jak wskazują dane zaprezentowane przez internetowy kantor Waluteo, w drugiej połowie br. klienci indywidualni zrobili aż 60,9 proc. transakcji walutowych. Udział firm wyniósł natomiast 39,1 proc. Największe kwoty wymienią przedsiębiorstwa prowadzące działalność zagraniczną import-eksport, najwięcej transakcji robią frankowicze, osoby pracujące za granicą i turyści. Rynek e-kantorów cały czas rośnie, bo jest po prostu tańszy od stacjonarnych rozwiązań

Jak wskazuje Waluteo, mimo iż klienci indywidualni wykonują najwięcej transakcji, wygenerowali oni jedynie 37,7 proc. całościowego obrotu, w przypadku firmy wskaźnik ten wyniósł natomiast aż 62,3 proc.

Indywidualnemu klientowi e-kantory zapewniają przede wszystkim możliwość szybkiego, ale jednocześnie zaplanowanego i bezpiecznego, zaopatrzenia się w pieniądze na zagraniczną wycieczkę, kredytobiorcom zmniejszają wysokość raty kredytu walutowego, co pozwala zaoszczędzić nawet kilkanaście tysięcy złotych, a osobom pracującym za granicą zwiększają wypłatę. Firmom zapewniają wygodę obsługi, bezpieczeństwo, często możliwość dodatkowej negocjacji kursu waluty, a przede wszystkim dużo atrakcyjniejsze kursy wymiany niż w bankach i kantorach stacjonarnych, co zwiększa rentowność prowadzonego biznesu.

Według kursu waluty na dzień 4 grudnia br., największa transakcja klienta indywidualnego wyniosła 567 568 zł, a firmy 439 325,64 zł. Najmniejsze transakcje opiewały zaś na kilkanaście złotych.

Średnia wartość transakcji klientów indywidualnych według kursu waluty z 04.12.2017 to 9396,56 zł, natomiast dla firm było to 25031,45 zł. Tutaj widać znaczącą różnicę, która wpływa na obrót. Firmy średnio wymieniają znacznie więcej, niż klienci indywidualni. Dynamiczny rozwój rynku e-kantorów w Polsce każe oczekiwać, że z każdym rokiem coraz większa grupa przedsiębiorców będzie korzystała z ich usług, co będzie systematycznie podnosić średnią wielkość transakcji.

Najpopularniejszą walutą według ilości transakcji niezmiennie pozostaje EUR - 85,046%, następnie CHF - 7,483%, USD - 3,443% oraz GBP - 1,395%. Poniżej jednego procenta transakcji wyrabiają takie waluty jak: NOK - 0,861%, DKK - 0,479%, SEK - 0,352%, JPY - 0,303%, CAD - 0,297%, CZK - 0,145%, AUD - 0,103%, HUF - 0,048%.

W kantorach internetowych wymienia się wysokie kwoty, ponieważ jedną z ich największych zalet jest przede wszystkim bezpieczeństwo i niskie koszty. Operacje te odbywają się w całości elektronicznie, co oznacza brak konieczności trzymania przy sobie większej ilości gotówki. Wystarczy przelew na konto, wybór oraz wymiana i z powrotem otrzymujemy wybraną walutę na konto.

mw