Polregio rozszerza kanały dystrybucji biletów

Przewozy Regionalne – Polregio – sprzedaje bilety tygodniowe, miesięczne i kwartalne za pośrednictwem platformy e-podróżnik.pl i w salonach Kolportera – poinformował przewoźnik w komunikacie.

Nowe kanały sprzedaży biletów okresowych to przede wszystkim wyjście naprzeciw oczekiwaniom klientów, którzy w łatwy sposób będą mogli zaplanować swoją podróż. Każdego dnia w całym kraju podróżni mogą skorzystać z ponad 1800 stacji, na których zatrzymują się pociągi największego pasażerskiego przewoźnika kolejowego – napisano w komunikacie.

Przewozy Regionalne, do których należy marka Polregio, są największym w Polsce przewoźnikiem kolejowym. Udział firmy w rynku kolejowych przewozów pasażerskich wynosi ponad 27 proc. Większościowym akcjonariuszem spółki jest Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP). Serwis e-podróżnik.pl to jedna z najpopularniejszych wyszukiwarek połączeń, a do Kolportera należy prawie 800 punktów w całej Polsce.