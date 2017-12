Tanie kotły znikają z Leroy Merlin

Wszystkie kotły poniżej klasy 5, na paliwo stałe zostaną do końca tego roku, wycofane ze wszystkich 58 sklepów Leroy Merlin w Polsce - informuje spółka

Od nowego roku w asortymencie wszystkich sklepów Leroy Merlin w całej Polsce będą dostępne wyłącznie urządzenia grzewcze na paliwa stałe oraz piece gazowe, olejowe, elektryczne i pompy ciepła.

Postanowiliśmy nie czekać do końca czerwca 2018, kiedy regulacje antysmogowe zaczną obowiązywać w całej Polsce i już teraz działać – wyjaśnia Krzysztof Kordulewski, prezes Leroy Merlin Polska.

Wymagania dotyczące kotłów na paliwa stałe opisuje europejska norma kotłowa. Obecna norma opisuje klasę 3 jako klasę o największej szkodliwej emisji, która ustępuje klasie 4 oraz 5 najwyższa. 5 klasa emisyjna kotła oznacza spełnienie europejskich wymagań jednocześnie co do emisji spalin oraz sprawności urządzenia. Niespełnienie wymagań choćby jednego z podanych kryteriów deklasuje kocioł do niższej klasy.

Kotły takie spalają paliwo w sposób niewidoczny i niewyczuwalny, emitując mniej niż 10 proc. zanieczyszczeń w porównaniu do starych. Zwykle mają zamkniętą komorę spalania, co ma uniemożliwić palenie śmieciami.

Ale uwaga, w ramach dotacji, w umowie najczęściej zawarte jest zobowiązanie do zasilania go paliwem o parametrach przewidzianych przez producenta, co oznacza, że w praktyce np.nie będziemy mogli kupić byle jakiego węgla czy ekogroszku.