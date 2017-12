EXPOSE: Morawiecki chce przedsiębiorczego państwa

Do przedsiębiorczych przedsiębiorców dołącza teraz przedsiębiorcze państwo - powiedział premier Mateusz Morawiecki w swoim expose. Jego zdaniem, trzeba znaleźć złoty środek między państwem minimum, a ociężałym państwem biurokratycznym. _ Nie chcemy jednego ani drugiego. Chcemy dokonać modernizacji Polski. Wierzę, że nasze są atutem. Za tym stoi koncepcja, że walka interesów w Europie ma kluczową rolę – powiedział Morawiecki

Teraz mamy w rękach unikalna szansę i nie możemy jej zmarnować. Polska musi być ambitna. Płynięcie z prądem to nie jest nasze DNA. Musimy wyznaczać sobie ambitne cele. Musimy się też zjednoczyć. Przekonywać, a nie pokonywać. Daleko nam do liberalizmu i równie daleko nam do socjalizmu - powiedział.

Nowy premier zwrócił szczególną uwagę na historyczny moment, w którym znajduje się nie tylko Polska, ale i wszystkie kraje. Ten moment to trwająca rewolucja gospodarcza 4.0 - rewolucja technologiczna, która może sprawić, że mali z równej stopy staną do nowego wyścigu z największymi.

Premier zwrócił również uwagę na proces reindustrializacji, jaki będzie jednym z celów gospodarczych rządu.

Premier odniósł się też do sukcesów ostatnich dwóch lat w uszczelnianiu systemu podatkowego.

Tylko w tym roku wpływy z VAT wzrosły o 30 mld zł to więcej niż przez ostatnie 9 lat. Zrobiliśmy to walcząc z przestępstwami podatkowymi i rozbijając mafie VAT-owskie. VAT to nie waciki, a przestępcy vatowscy to nie rozbójnicy z Rumcajsa. Utrzymamy ten trend – zapowiedział.