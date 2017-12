Zamknięcie dnia na giełdzie - wtorek

Wtorkową sesję indeksy zakończyły na plusach, a WIG 20 wzrósł o ponad 1 proc., przekraczając po raz czwarty w tym miesiącu pułap 2.400 pkt. Jedynie sWIG 80 zniżkował

WIG 20 podczas wtorkowego zamknięcia zyskał 1,1 proc. i wyniósł 2.413,7 pkt., WIG poszedł w górę o 0,9 proc. i wyniósł 62.532,5 pkt. Również indeks średnich spółek zakończył wtorkowe notowania wzrostem wartości o 0,6 proc., na poziomie 4.744,7 pkt.

O 0,15 proc. spadła wartość indeksu małych spółek - sWIG 80 zakończył sesję przy 14.291,4 pkt.

Po poniedziałkowych mocnych spadkach, 2,1-proc. wzrost zanotował subindeks WIG-PALIWA.

Obroty na rynku głównym wyniosły niespełna 885 mln zł, z czego 692 mln zł wygenerowały blue chipy.

Największe przyrosty wartości akcji zanotowały Orange (+3,7 proc.) i Eurocash (+3,1 proc.).

Solidną zwyżkę zanotowała PGNiG. DM BDM w raporcie z 8 grudnia podwyższył rekomendację dla PGNiG do „akumuluj” z „trzymaj” i podniósł cenę docelową akcji do 6,55 zł z 4,66 zł. Kurs spółki wzrósł na zamknięciu o 2,9 proc. do 6,1 zł.

Podobnie, jak w poniedziałek największy spadek wśród blue chipów zanotowała Grupa Lotos (-1,5 proc.). Drugi z paliwowych potentatów - PKN Orlen - zwyżkował o 2,5 proc.

Podczas wtorkowej sesji na rynek spłynęło kilka rekomendacji dla mniejszych spółek od DM BDM.

W raporcie z 11 grudnia analitycy DM BDM podnieśli rekomendację dla Ciechu do „kupuj” z „akumuluj” i obniżyli cenę docelową jego akcji do 68,60 zł z 82,40 zł wcześniej. W raporcie z 6 grudnia, obniżyli cenę docelową Bytomia do 2,9 zł z 3,23 zł, podtrzymując zalecenie „akumuluj”. Akcje Ciechu potaniały o 1,5 proc., w przypadku Bytomia - podrożały o 1,5 proc. do 2,76 zł.

Na szerokim rynku 1,4 proc. straciła Śnieżka. Analitycy Vestor DM w raporcie z 8 grudnia wyznaczyli cenę docelową akcji Śnieżki na 63 zł. Kurs na zamknięciu wyniósł 68,5 zł.

O 1,2 proc. spadł kurs MFO. Jak poinformowała spółka w komunikacie, projekt spółki MFO otrzymał pozytywną ocenę merytoryczną i został rekomendowany do dofinansowania przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Rekomendowana kwota dofinansowania to 9,78 mln zł, a wartość projektu to 18,75 mln zł.

O 12,2 proc. wzrosła we wtorek wycena Qumaka, co jest drugim największym wzrostem na całej giełdzie.

W momencie zamknięcia notowań na warszawskiej giełdzie, wzrosty notowały również zachodnioeuropejskie parkiety, DAX rósł o 0,2 proc., CAC szedł w górę o 0,6 proc., podobnie jak Euro Stoxx.

PAP Biznes, mw