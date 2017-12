Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - wtorek

Najważniejsze wiadomości ze spółek giełdowych we wtorek:

Bogdanka, w sprawozdaniu finansowym za 2017 rok, odwróci odpis z tytułu utraty wartości aktywów trwałych, co powinno zwiększyć EBIT o ok. 500-530 mln zł, a wynik netto o ok. 400-430 mln zł - podała Bogdanka w komunikacie.

Koncepcję fuzji PKO BP z Pekao SA warto rozważyć, ale transakcja taka zostałaby wykluczona przez ewentualną fuzję Pekao SA z Alior Bankiem - poinformował Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju.

PGNiG rozpoczęło kolejny, piąty odwiert eksploatacyjny na złożu Rehman w Pakistanie, co ma pozwolić spółce zwiększyć produkcję gazu ziemnego - podało PGNIG w komunikacie prasowym.

Walne zgromadzenie Kernela uchwaliło wypłatę 0,25 USD dywidendy na akcję z zysku osiągniętego w roku obrotowym zakończonym się 30 czerwca 2017 r. - poinformowała spółka w komunikacie.

Transakcja zakupu 100 proc. akcji KBC TFI od KBC Asset Management NV przez spółkę zależną PKO Banku Polskiego - PKO BP Finat została zakończona - podał PKO BP w komunikacie prasowym. Fuzja KBC TFI z PKO TFI planowana jest na pierwszą połowę 2018 r.

EJT Investment wzywa do sprzedaży 6 mln akcji Tarczyńskiego, które dają 41,82 proc. głosów, po 10,5 zł za sztukę - podały pośredniczące w wezwaniu DM PKO BP i DM BZ WBK. Akcje objęte wezwaniem reprezentują 52,88 proc. liczby akcji spółki. Podmiotem bezpośrednio dominującym wobec EJT Investment są Elżbieta i Jacek Tarczyńscy.

Play rozszerza dystrybucję produktów ubezpieczeniowych w partnerstwie z towarzystwami ubezpieczeniowymi - poinformowali przedstawiciele operatora.

Grupa ING zdecydowała o przyspieszeniu ograniczania finansowania dla energetyki opartej na węglu. Chce do 2025 roku zmniejszyć swoją ekspozycję kredytową na węgiel do „bliskiej zera” - podała grupa we wtorek w komunikacie prasowym.

Projekt spółki MFO otrzymał pozytywną ocenę merytoryczną i został rekomendowany do dofinansowania przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) - poinformowała spółka w komunikacie. Rekomendowana kwota dofinansowania to 9,78 mln zł, a wartość projektu to 18,75 mln zł.

Zarząd spółki XTPL podjął uchwałę ws. rozpoczęcia prac zmierzających do zmiany rynku notowań akcji z NewConnect na rynek regulowany GPW - podało XTPL w komunikacie. Po zmianie rynku notowań spółka chce rozpocząć prace nad równoległym notowaniem akcji na regulowanym rynku działającym przy Deutsche Borse we Frankfurcie.

Fundusze zarządzanie przez Ipopema TFI zwiększyły zaangażowanie w Emperia Holding do 10,35 proc. głosów na walnym zgromadzeniu i takiego samego udziału w kapitale zakładowym spółki - podała Emperia w komunikacie

Rada nadzorcza Netii powołała Krzysztofa Adaszewskiego do pełnienia funkcji członka zarządu oraz powierzyła mu funkcję dyrektora finansowego. Do zarządu powołano również Andrzeja Abramczuka na stanowisko dyrektora ds. strategii i operacji - poinformowała Netia w komunikacie.

W efekcie pożaru instalacji do utleniania częściowego POX w rafinerii Unipetrolu w Litvinowie ograniczone zostały częściowo prace rafineryjne i wstrzymana produkcja wodoru i amoniaku - poinformował w komunikacie Unipetrol, cytowany przez agencję Bloomberg.

Ośmiu akcjonariuszy Artifex Mundi zawarło ustne porozumienie, dotyczące zgodnego głosowania na walnych zgromadzeniach, prowadzenia trwałej polityki wobec spółki oraz nabywania przez akcjonariuszy jej akcji - poinformowała spółka w komunikacie.

Soho Development podpisała ze spółką Yawa umowę sprzedaży warszawskiej nieruchomości Soho Factory. Cena sprzedaży została ustalona na kwotę 150 mln zł netto plus należny VAT w wysokości 34,5 mln zł - podała Soho Development w komunikacie.