"Ośmieszaliście to wtedy, ośmieszacie to teraz"

„Chłopcy, przestańcie, bo się źle bawicie! Dla was to jest igraszką, nam chodzi o życie” - to jest życie wielu milionów Polaków. Odrabiamy zaległości z 70 lat ale nie jest łatwo ruszyć tą bryłę. Ta kula śniegowa już ruszyła i za kilka kwartałów będziemy oddawać już pierwsze mieszkania - powiedział premier Morawiecki podczas swojego expose

Jak dodał, Adam Glapiński proponował taki program w Porozumieniu Centrum, które rozpoznało ten problem i zaproponowało to rozwiązanie już 21 lat temu.

Program Mieszkanie plus na najbliższe 10 lat będzie sztandarowym zadaniem rządu; mieszkania są ważne dla wielu milionów młodych Polaków - powiedział premier Mateusz Morawiecki we wtorkowym expose w Sejmie. Zapowiedział pakiet korzyści dla samorządów, które zadbają o ład przestrzenny.

Jak mówił Morawiecki, zajmujemy ostatnie miejsce w Europie jeżeli chodzi liczbę mieszkań w stosunku do liczby mieszkańców i nadal brakuje 3-4 mln mieszkań. Właśnie teraz odrabiamy zaległości z 70 lat i nie jest łatwo ruszyć tę bryłę - powiedział.

„Nie jest łatwo, ale ta kula śniegowa już ruszyła i za parę kwartałów będziemy oddawać do użytku pierwsze tanie mieszkania, zbudowane tanio mieszkania” - zapowiedział premier.

Podkreślił, że obecne prawo nie zapobiega inwestycjom mieszkaniowym w szczerym polu - inwestycjom odciętym od komunikacji, szkół, przedszkoli i nawet podstawowej infrastruktury technicznej. „akie mieszkania szybko, zamiast mieszkaniami marzeń, stają się koszmarem - ocenił. Jako przykład podał warszawskie osiedle, do którego przestała docierać bieżąca woda, bo osiedla zbudowane bliżej zaczęły podbierać wodę tym dalszym.

Zasługujemy na to, żeby nasze miasta i miasteczka stanowiły spójną całość - mówił premier, dodając, że chodzi o to, aby docierała tam komunikacja publiczna, a szkoły i przedszkola „pojawiły się tam, gdzie powstają nowe osiedla”.

Zapowiedział, że niedługo zostanie zaproponowany pakiet korzyści dla samorządów, które zadbają o ład przestrzenny i estetykę. W przyszłym roku pełną parą ruszą prace Instytutu Urbanistyki i Architektury - dodał.

Naszym dzieciom i wnukom musimy przekazać Polskę zadbaną i urządzoną ze zmysłem estetycznym - podsumował Morawiecki.

11 września weszła w życie Ustawa o Krajowym Zasobie Nieruchomości. KZN zbiera informacje o nieruchomościach Skarbu Państwa, które można wykorzystać na cele mieszkaniowe. Będzie je przeznaczał pod budowę mieszkań w ramach programu Mieszkanie plus. Lokale te mają mieć atrakcyjny czynsz w formule najmu lub najmu z opcją dojścia do własności. Maksymalny czynsz będzie ustalany na podstawie rozporządzenia wydawanego co roku przez Radę Ministrów.

Budowa dostępnych cenowo mieszkań na wynajem realizowana będzie w dotychczasowym tzw. filarze komercyjnym Mieszkania dla Rozwoju, za który odpowiada BGK Nieruchomości, oraz w filarze regulowanym ustawą o KZN.

Od 11 września 2017 r. Krajowy Zasób Nieruchomości podpisał już 49 porozumień z samorządami. Największą liczbę mieszkań przewiduje porozumienie z Legnicą (665), Kielcami (155), Kuźnią Raciborską (150), Przemyślem (150), Świnoujściem (130), Łomżą (115) i Zieloną Górą (100). Z miastem Łomża i kilkoma mniejszymi gminami uzgadniane są wstępne umowy spółki celowej.

W przygotowaniu są kolejne porozumienia z innymi samorządami. W sumie dzięki listom intencyjnym zawartym przez Krajowy Zasób Nieruchomości (KZN) z gminami może powstać w programie Mieszkanie plus 3,5 tys. mieszkań.

Dodatkowo KZN podpisał listy intencyjne uruchomienia inwestycji z programu Mieszkanie plus dotyczące 130 nieruchomości w 58 miastach, wskazanych przez PKP, oraz 208 nieruchomości Poczty Polskiej.

W ramach programu Mieszkanie dla Rozwoju BGK Nieruchomości realizuje już inwestycje m.in. w Białej Podlaskiej, Jarocinie, Wałbrzychu, Gdyni czy Kępnie. Łącznie spółka ma w przygotowaniu około 15 tys. mieszkań, z czego ponad 1,2 tys. już powstaje.

List intencyjny dotyczący Narodowego Instytutu Urbanistyki i Architektury, o którym premier mówił w expose, podpisano na początku listopada przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, Krajowy Zasób Nieruchomości, krakowski Instytut Rozwoju Miast oraz warszawski Instytutem Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa.

W ramach Instytutu przewiduje się współpracę badawczą w zakresie analiz i rekomendacji dotyczących tworzenia warunków i zwiększania dostępności mieszkań i infrastruktury im służącej, tworzenia warunków ułatwiających powstawanie mieszkań socjalnych lub współfinansowanie powstawania mieszkań socjalnych, tworzenie warunków do poprawy funkcjonowania społecznego budownictwa czynszowego.

PAP, mw