Centralny Port Komunikacyjny będzie kluczowym elementem strategii rozwoju transportu w Polsce i ma szansę stać się „naszą Gdynią” w centrum Polski - powiedział podczas wtorkowego expose w Sejmie Mateusz Morawiecki. Dodał, że nadszedł czas na regionalne strategie odpowiedzialnego rozwoju

Kładziemy akcenty na strategie zbiorowe, na Polskę wielkich projektów. Jedną z takich strategii jest budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego, portu „Solidarność”, to kluczowy element strategii rozwoju transportu w Polsce - mówił premier Morawiecki.

Dodał, że to nie tylko szansa dla sektora lotniczego, to też rozbudowa sieci kolejowej.

To pierwszy krok ku stworzeniu w Polsce najnowocześniejszego systemu transportu w Europie - otwartego również na takie innowacje, jak: transport autonomiczny czy koleje próżniowe - powiedział Morawiecki. - CPK to będzie nasza Gdynia w sercu Polski - zaznaczył.

Premier powiedział też, że kluczowa dla rozwoju transportu w Polsce jest odbudowa portów morskich Trójmiasta, Szczecina i Świnoujścia. To wszystko będzie kolejnym ważnym krokiem na drodze do utworzenia z Polski centrum logistycznego Europy - stwierdził Morawiecki.

Morawiecki podkreślił, że w Polsce wciąż brakuje wielu dróg ekspresowych i autostrad.

Zwłaszcza brakuje trasy Via Carpatia w Polsce wschodniej, brakuje także szczególnie dróg łączących północ z południem zgodnie z ideą Trójmorza. I my je dokończymy - mówił premier.

Premier zapowiedział, że w kolejnej dekadzie trzeba skoncentrować się na znaczącej poprawie komunikacji powiatowej i gminnej zarówno drogowej, jak i kolejowej. Zapewnił, że na ten cel będzie przeznaczanych coraz więcej pieniędzy z budżetu państwa.

Liczę na bliską współpracę ze wszystkimi samorządami. Czas na regionalne strategie odpowiedzialnego rozwoju. Będę osobiście zaangażowany w rozwój Polski lokalnej, Polski samorządowej - powiedział Morawiecki.

Na początku listopada rząd przyjął uchwałę ws. „Koncepcji przygotowania i realizacji inwestycji Port Solidarność - Centralny Port Komunikacyjny dla Rzeczypospolitej Polskiej”.

Nowe lotnisko ma powstać między Łodzią a Warszawą i ma być jednym z największych przesiadkowych portów lotniczych w Europie. Po pierwszym etapie budowy ma obsługiwać do 45 mln pasażerów rocznie, a docelowo nawet ok. 100 mln. Port ma powstać na ok. 3000 ha gruntów. Obiekt wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową i kolejową ma kosztować ok. 30-35 mld zł. Do końca 2019 r. mają trwać prace przygotowawcze, a sam port ma być budowany przez kolejnych osiem lat, czyli powinien być otwarty w 2027 r.

CPK ma też pełnić rolę głównego węzła kolejowego w Polsce. Nie będzie jedynie stacja końcową, dojazdową do lotniska. W całym układzie kolejowym będzie tym punktem, dokąd pasażerowie będą dojeżdżali do portu lotniczego, skąd będą odjeżdżali, ale i przejeżdżali przez port w ramach całego systemu kolejowego, który jest aktualnie budowany w Polsce.

Niewykluczone, że w okolicy CPK powstanie węzeł logistyczny, który planuje zbudować Poczta Polska. Koszt tej inwestycji może sięgnąć kilkuset mln zł.

Idea utworzenia szlaku Via Carpatia została zapoczątkowana w 2006 r. w Łańcucie przez ministrów Litwy, Polski, Słowacji i Węgier pod patronatem ówczesnego prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego.

Via Carpatia to planowany szlak międzynarodowy, który ma przebiegać z Kłajpedy i Kowna na Litwie przez Białystok, Lublin, Rzeszów i słowackie Koszyce do Debreczyna na Węgrzech, a dalej do Rumunii, Bułgarii i Grecji. Ma docierać m.in. do rumuńskiego portu w Konstancy nad Morzem Czarnym oraz greckich Salonik nad Morzem Egejskim.

Rządowy Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.), wskazuje budowę szlaku jako główny priorytet inwestycyjny.

Całkowita długość tego szlaku w Polsce wyniesie ok. 760 km.

PAP, mw