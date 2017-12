Na święta strajk pilotów Ryanair również w Irlandii

Irlandzki związek zawodowy, który zrzesza stacjonujących w Irlandii pilotów linii lotniczych Ryanair, zapowiedział we wtorek jednodniowy strajk, który odbędzie się 20 grudnia. Wcześniej o podobnych planach informowali także niemieccy piloci przewoźnika

Jak poinformowało Irlandzkie Stowarzyszenie Pilotów (IALPA) i związek zawodowy IMPACT, plany poparło aż 94 proc. zrzeszonych pilotów, którzy są bezpośrednio zatrudnieni przez linię. W głosowaniu nie brali jednak udziału ci, którzy są zatrudnieni na kontraktach lub przez pośredników.

Ashley Connolly ze związku zawodowego IMPACT podkreśliła, że spór dotyczy wygrania prawa do niezależnej reprezentacji pilotów w firmie.

Jak zaznaczyła, nieudany model negocjacyjny zarządu firmy zawiódł akcjonariuszy i dziesiątki tysięcy pasażerów, których loty były odwołane ze względu na niezdolność do rekrutowania i utrzymywania pilotów.

Connolly dodała, że związkowcy nie wykluczają rozszerzenia lub powtórzenia strajków w przyszłości.

Telewizja Sky News zwróciła uwagę, że wcześniej akcję ostrzegawczą zapowiedzieli także włoscy piloci przewoźnika, którzy planują zawieszenie pracy w najbliższy piątek pomiędzy 13 a 17, a także niemieccy kapitanowie, którzy zapowiedzieli strajk, nie podając na razie terminu. Jak zaznaczono, taki scenariusz brany jest pod uwagę także w Portugalii.

Ryanair wydał oświadczenie, w którym odrzucił zarzuty związkowców, podkreślając, że „poradzi sobie” z zakłóceniami, i z góry przepraszając klientów za niedogodności. Według linii w proteście weźmie udział nie więcej niż 28 proc. z 300 pilotów, którzy stacjonują w Dublinie.

Jak podkreślono, spór dotyczy uznania istnienia konkurencyjnego związku zawodowego, a nie warunków zatrudnienia, bo piloci otrzymali 20-procentowe podwyżki zarobków, do poziomu od 150 do 190 tys. euro rocznie.

To nie pierwsze kłopoty Ryanaira, który jest w tym roku największym europejskim przewoźnikiem. We wrześniu linie poinformowały o odwołaniu 18 tys. lotów zaplanowanych w ramach jesienno-zimowego rozkładu, co według szacunków miało wpłynąć na plany ponad 400 tys. pasażerów. Tydzień wcześniej anulowano ok. 2 tys. rejsów; jak tłumaczono, decyzja ta związana była z błędami popełnionymi przy planowaniu urlopów pilotów.

PAP, mw