Modzelewski: skolonizowany kraj. Premier przełamał tabu

Pierwszy raz od ponad 25 lat premier z trybuny sejmowej przełamał tabu i przyznał, że Polska jest państwem skolonizowanym przez obcy kapitał - to zdaniem prof. Witolda Modzelewskiego jeden z istotniejszych fragmentów expose premiera Mateusza Morawieckiego

Prof. Witold Modzelewski z Uniwersytetu Warszawskiego i Instytutu Studiów Podatkowych, komentując wtorkowe expose premiera Mateusza Morawieckiego powiedział, że czymś nowym - w tego rodzaju wystąpieniach - było użycie określenia „państwo skolonizowane” w odniesieniu do Polski i wskazanie kwoty rokrocznie transferowanego z Polski kapitału: 70-100 mld zł.

To bardzo ważne, że szef rządu porusza ten problem, bo do tej pory to było tabu - ocenił Modzelewski. - Przez ostatnie ponad 25 lat to było tabu, o tym się nie mówiło - dodał.

Stąd, zdaniem Modzelewskiego, niezwykle ważna jest deklaracja premiera Morawieckiego, że rząd będzie dążył do tego, by Polska przestała być ekonomiczną kolonią. Prof. Modzelewski zarazem dodał, że kwota transferu jest - jego zdaniem - jeszcze większa, niż to podał premier Morawiecki - o ok. 50 mld zł.

Zwrócił też uwagę, że mimo gospodarczego doświadczenia Mateusza Morawieckiego w dotychczasowym gabinecie oraz tego, że nadal pozostał on na stanowiskach ministra rozwoju i finansów, problematyka fiskalna nie zdominowała expose.