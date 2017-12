Posłowie po expose jak księga skarg i zażaleń

Sprawa frankowiczów, rozwiązanie konfliktu między szefem MON i prezydentem, przystąpienie Polski do strefy euro, publikację orzeczeń TK, protesty pod Sejmem - m.in. o to pytali premiera Mateusza Morawieckiego posłowie po jego sejmowym expose

Debata nad expose zakończyła się przed godz. 21. Wicemarszałek Sejmu Joachim Brudziński poinformował, że do zadania pytań szefowi rządu zgłosiło się 130 posłów; każdy ma minutę na zadanie pytania.

Tomasz Siemoniak (PO) pytał premiera, czy zajmie się opisywanymi od dwóch miesięcy przez media przypadkami molestowania kobiet w wojsku. Haniebne jest to, że minister obrony narodowej (Antoni Macierewicz) nie zareagował w ogóle na te doniesienia - podkreślił poseł.

Andrzej Maciejewski (Kukiz‘15) pytał premiera o sprawę frankowiczów. Panie premierze jest ryzyko, że 500 tys. rodzin w Polsce straci mieszkania - zauważył poseł. Proszę być tym pierwszym premierem, który nie będzie chował głowy w piasek i nie będzie mówił, że nie ma problemu - apelował poseł Kukiz‘15.

Inny poseł Kukiz‘15 Maciej Masłowski pytał Morawieckiego, czy może zapewnić, że ministerstwo cyfryzacji jest bezpieczne. Według niego tak jak obecnie to ministerstwo nie działało nigdy.

Zdaniem Mirosława Suchonia z Nowoczesnej celem nowego premiera jest jeszcze głębiej sięgać do kieszeni Polaków. Poseł pytał dlaczego Morawiecki zgodził się na utrzymanie wysokich stawek podatku VAT oraz na podwyżki składek ZUS.

Marek Sawicki (PSL) chciał wiedzieć, czy da się budować zjednoczoną Polskę z wicemarszałkiem, szefem klubu PiS Ryszardem Terleckim. Jak zauważył nazwała on posłów lumpami, chamami, sprzedawczykami. Czy da się budować z marszałkiem Joachimem Brudzińskim, który protestujących w obronie sądów nazywa komunistami i złodziejami? - pytał Sawicki.

Jarosław Sachajko (Kukiz‘15) pytał Morawieckiego o jego stanowisko nt. likwidacji polskiej branży futerkowej oraz o zdanie nt. uboju rytualnego. Dopytywał też, jaką kwotę Morawiecki przeznaczy na oddłużenie rolników, a jaką na inwestycje w rolnictwie i jaki procent PKB w 2018 r. zostanie przeznaczony na rolnictwo.

Agnieszka Pomaska (PO) zapytała Morawieckiego czy popiera o słowa prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego o zdradzieckich mordach, które padły w Sejmie oraz co sądzi o takich sformułowaniach jak gorszy sort oraz okrzykach komuniści i złodzieje. Pytała także, czy premier zgadza się z hasłem wolne media w Sejmie.

Sławomir Nitras (PO) apelował do Morawieckiego, żeby wpłynął na swoje zaplecze polityczne i wpłynął na Ryszarda Terleckiego. Ponadto Nitras pytał Morawieckiego czy pomoże, żeby skazano ludzi, którzy doprowadzili do śmierci Igora Stachowiaka na wrocławskim komisariacie, a nie ścigano ludzi, którzy ujawnili tę sprawę.

Jakub Rutnicki (PO) pytał Morawieckiego o pomoc dla frankowiczów oraz czy zrzeknie się posiadanych akcji BZ WBK. Myślę, że to będzie test pana wiarygodności, w czyim interesie będzie pan pracował - powiedział Rutnicki.

Magdalena Kochan (PO) chciała wiedzieć dlaczego premier jako historyk wymieniając ważne postacie ze współczesnej historii Polski zapomniał wymienić przywódcę „Solidarności”, laureata pokojowej nagrody Nobla Lecha Wałęsę. Inny poseł Platformy Arkadiusz Marchewka pytał premiera, co zamierza zrobić, żeby uchronić przyszłych emerytów przed tragicznymi skutkami cofnięcia reformy emerytalnej.

Tomasz Jaskóła (Kukiz‘15) dopytywał premiera o jego stosunek do zmian w Kodeksie wyborczym przygotowanym przez PiS, do nieopublikowania aneksu do raportu WSI oraz o zmiany Konstytucji i wprowadzenie systemu prezydenckiego. Artur Dunin (PO) pytał, czy premier wydrukuje orzeczenia TK z marca, sierpnia i listopada 2016 r. Poprosił o odpowiedź na piśmie.

Monika Rosa (Nowoczesna) pytała, kiedy zostanie wdrożona Konwencja antyprzemocowa, czy in vitro będzie dofinansowane z budżetu państwa, czy przywrócony zostanie dostęp do antykoncepcji awaryjnej. Czy może pan obiecać, że nie zostanie zaostrzona ustawa antyaborcyjna? - dopytywała.

Adam Szłapka (Nowoczesna) życzył Morawieckiemu, aby był premierem, a nie pomazańcem prezesa Kaczyńskiego. Pytał go, jak chce rozwiązać konflikt między prezydentem Andrzejem Dudą i szefem MON Antonim Macierewiczem. Pytał też, kiedy polska armia zostanie wyposażona w śmigłowce wielozadaniowe, o przystąpienie Polski do strefy euro.

Joanna Scheuring-Wielgus (Nowoczesna) zaznaczyła, że Morawiecki w expose mówił o prawach kobiet i równości szans kobiet i mężczyzn. Tylko się zastanawiam z kim pan chce to zrobić, z ministrem zdrowia Konstantym Radziwiłłem, który zlikwidował in vitro, który niestety chce zniszczyć sukces jakim jest opieka okołoporodowa? - zauważyła posłanka Nowoczesnej. Dodała, że minister edukacji Anna Zalewska jest wrogiem edukacji seksualnej. Przekazała Morawieckiemu raport nt. cyberprzestępczości wobec kobiet.

Jarosław Urbaniak (PO) pytał o kordony policji zabezpieczające teren wokół Sejmu. Ilu jest policjantów wokół Sejmu? Po co są ci policjanci? Ilu pan sprowadził w ogóle policjantów do Warszawy dzisiaj? Czy to wypada, żeby w środku nocy z 12 na 13 grudnia tutaj były tysiące policjantów, którzy szarpią zwykłych Polaków wokół Sejmu? Pan mówi o pojednaniu, a w tym czasie policjanci szarpią Polaków - zwrócił się do Morawieckiego poseł PO.

PAP, mw